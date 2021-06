Leipzig

Der Sommer ist in Leipzig angekommen. Nachdem der Frühling unerwartet frisch war, genießen die Menschen in der Messestadt nun Temperaturen über 30 Grad – oder suchen Abkühlung am Wasser, in Eisdielen oder im Park.

Auch am Freitag soll es noch einmal richtig heiß werden. Laut Deutschem Wetterdienst werden 33 bis 36 Grad und Sonne erwartet, nur vereinzelt gibt es kleine Quellwölkchen.

Falls Sie noch nicht auf dem Weg zum See sind oder die Wartezeit bis zum Spaghetti-Eis überbrücken möchten, können Sie Ihr sommerliches Leipzig-Wissen im Quiz testen.

Das LVZ-Sommer-Quiz

Von jhz