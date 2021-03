Sommercafé „ZierlichManierlich“ startet mit neuen Angeboten in die Saison

Leipzig

Zwischen Elsterbecken und Richard-Wagner-Hain kehrt wieder kulinarisches Leben ins „ZierlichManierlich“ ein: Julia Rittig hat den ehemaligen Zirkuswagen nach der Winterpause flott gemacht und mit Köstlichkeiten aufgefüllt. Das Open-Air-Geschäft ist am Wochenende und Feiertags ab 10 Uhr und wochentags ab 12 Uhr geöffnet.

Vom Rummelplatz ans Wasser

Die heutige Betreiberin schaut seit vier Jahren aus dem bunt geschmückten Fenster eines ehemaligen Schaustellerwagens aus den 1960er-Jahren, den Vorgängerin Rebecca Maria Salentin vor über zehn Jahren aus dem Dornröschenschlaf befreit hatte. Bis Ende 2017 bewirtschaftete die Rheinländerin das grüngestrichene Kleinod und erfüllte den Hain mit Leben. Die gebürtige Cottbusserin Julia Rittig trat vor vier Jahren in ihre Fußstapfen: „Ich arbeitete damals in einer Online-Marketing-Agentur im Leipziger Zentrum und habe auf meinem Nachhauseweg oft einen Stop am Wagen eingelegt“, plaudert Julia Rittig, die damals Ruhe nach Feierabend suchte. Die beiden Frauen kamen ins Gespräch – die damalige Besitzerin des Cafés auf Rädern, die in der Freiluftsaison für kulinarische Momente sorgte und in der verbleibenden Zeit als Autorin Romane schreibt, und die andere, die nach Feierabend einen Halt einlegte und sich beruflich verändern wollte.

Das alte Schaustellerwagen stammt aus den 1960er-Jahren. Lange Zeit fristete er ein trauriges Dasein – bis ihn Vorbesitzerin Rebecca Salentin entdeckte und wieder aufmöbelte. Quelle: privat

Kündigung, Kauf und Kind

Julia Rittig kündigte ihren Vollzeit-Job in der Agentur und unterschrieb den Kaufvertrag zum 1. Januar 2018 – trotz Schwangerschaft mit dem zweiten Kind. Vorbesitzerin Rebecca Salentin stand der jungen Mutter als Angestellte noch ein Jahr zur Seite: „Wir wollen das Konzept so weiterfahren, haben den Rückhalt der Stadt und auch unsere Gäste schätzen das Angebot“, sagt die junge Mutter.

Gemeinsam mit einem Team aus zwölf Leuten, zwei davon backen drei Mal wöchentlich in einer Mietküche, werkelt die 37-Jährige hinter den Kulissen oder bedient die hungrigen Spaziergänger und durstigen Jogger aus dem Wagen heraus. Mit der Wiedereröffnung am 1. April sind alle Speisen komplett vegetarisch, regional und in Bio-Qualität. „Aus Überzeugung, denn Fleisch kann man auch zu Hause essen“, meint die Betreiberin. Stattdessen bietet sie vegane Hotdogs in verschiedenen Varianten, Quiche, Hummus und Balkankäse sowie orientalischen Linsen-Salat an.

Am Donnerstag schaut Julia Rittig ab 12 Uhr wieder aus ihrem alten Zirkuswagen am Richard-Wagner-Hain und erwartet ihre Gäste. Quelle: Regina Katzer

Zukunftsmusik

Die Chefin stellt in Aussicht, dass es bald wieder Livemusik, Lesungen und Theateraufführungen für Kinder auf den Wiesen im Richard-Wagner-Hain geben könnte. Corona-konform, versteht sich und mit frischen Angeboten aus dem „ZierlichManierlich“.

Eine Bitte hat Julia Rittig an ihre Gäste: Halten Sie bitte 1,50 Meter Abstand zum Wagen und genießen Sie die Speisen bitte in 50 Meter Entfernung genüsslich.

Von Regina Katzer