Erkrankt ein Kind an Krebs, verändert sich nicht nur sein Leben, sondern auch das der Eltern und Geschwister. „Diese Situation ist oft für die gesamte Familie schwer zu ertragen“, berichtet Markus Wulftange, Mitglied im Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig. Der Verein gibt seit 30 Jahren Unterstützung in diesen Ausnahmesituationen.

„Wir sind vom Tag der Aufnahme auf der Krebsstation bis zur Nachsorge dabei“, so der ehemalige Fußballprofi und heutige Sporttherapeut. Über 80 Prozent der Krebspatienten können heute geheilt werden.

Musik und Sport während extremer Belastung

Die Elternhilfe arbeitet eng mit der Krebsstation der Uniklinik Leipzig zusammen. „Wir musizieren mit den Kindern, machen mit ihnen Sport oder spielen Spiele, die ihnen gefallen. So stabilisieren wir sie, bauen sie in dieser schwierigen Zeit auf, was sich auch auf den Heilungsprozess auswirkt“, erzählt Wulftange. „Trauer, Freude – all das teilen wir mit ihnen.“ Bewegung und Spiel schafften nachweislich einen wirksamen Ausgleich in dieser extremen Belastungssituation und baut die körperliche Fitness auf.

Die oftmals monatelange und kräftezehrende Therapie hinterlässt Spuren bei den jungen Patienten: Zwei Drittel der Betroffenen leiden auch nach ihrer Rückkehr in den Alltag unter körperlichen, emotionalen, kognitiven und sozialen Folgen der Erkrankung und Behandlung.

Hilfe auch nach dem Verlust eines Angehörigen

„Verstirbt das erkrankte Kind trotz intensivster Therapie, bedeutet das einen besonders tiefen Einschnitt für die Hinterbliebenen“, so die Psychologin Carolin Galisch. Auch dann ist das Team der Elternhilfe da, versucht, Halt zu geben - durch psychosoziale Beratung, Einzel-, Paar- und Familientherapie. „Viele Betroffene brauchen auch Jahre nach dem Verlust eines Angehörigen noch Unterstützung“, so Galisch. Im Jahr nehmen etwa 350 Betroffene aus der Region diese Hilfe in Anspruch.

Zudem gibt es Hilfe für Geschwisterkinder, die mit ihrer erkrankten Schwester oder ihrem Bruder mitleiden oder denen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Elternhilfe finanziert sich durch Spenden

Zu einem Großteil finanziert sich die Elternhilfe durch Spenden. Jetzt kann sie sich über eine große finanzielle Zuwendung freuen. Für ihre Arbeit im Bereich der ambulanten psychosozialen Nachsorge erhält der Leipziger für die Projekte „Gemeinsam stark! – Ambulante Nachsorgeangebote für krebskranke Kinder und ihre Geschwister“ sowie „Ambulante Psychosoziale Nachsorgeberatungsstelle für Familien mit einem an Krebs erkrankten Kind“ einen der beiden Sonderpreise bei der diesjährigen Ferry Porsche Challenge. Er ist mit 75 .000 Euro dotiert. Da die Ferry-Porsche-Stiftung das Fördergeld für die Challenge erhöht hat, kommen weitere 8000 Euro für die Elternhilfe hinzu.

„Das Preisgeld werden wir für Etablierung und Ausbau dieser Nachsorge-Projekte verwenden, um damit auch der stetig steigenden Nachfrage gerecht zu werden“, sagt der Sprecher der Elternhilfe, Daniel Uhlmann.

Von Andreas Dunte