Udo Lindenberg eröffnet am Donnerstag seine Ausstellung „Zwischentöne“ im Museum der bildenden Künste in Leipzig. Der 73-Jährige singt ein paar Lieder, zeigt seinen witzig-schrillen Bilder-Kosmos – und ein wichtiges Stück deutsch-deutsche Zeitgeschichte. Seit Montag ist er in Leipzig, am Mittwoch kam er zur Pressekonferenz.