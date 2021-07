Sonne, Party, gute Laune: Leipziger feiern überall in der Stadt

Leipzig

Endlich raus, das tolle Sommerwetter genießen und mal wieder richtig feiern: Nach dem langen Lockdown haben die Leipzigerinnen und Leipziger viel nachzuholen – und das erste Juli-Wochenende bot reichlich Gelegenheit für Spaß und Frohsinn – und natürlich auch, um die Entbehrungen der vergangenen Monate hinter sich zulassen. Tausende stürzten sich ins Party-Getümmel.

Auf dem Leipziger Markt ließen es sich nicht nur Weinfreunde bei edlen Tropfen und stimmungsvoller Musik gutgehen. Noch bis zum 11. Juli lädt das Weinfest täglich von 12 bis 23.30 Uhr in Leipzigs gute Stube ein. In Wahren schnaufte die Pioniereisenbahn wieder mit ihren kleinen und großen Fans um den Auensee. Auf der Alten Messe bot das Street Food Festival, das am Sonntag noch bis 20 Uhr seine Pforten geöffnet hat, eine Genießertour durch die Garküchen dieser Welt. Und am Lindenauer Hafen fieberten am Sonntag bei einer Schiffstaufe zahlreiche Schaulustige der Wasserverbindung zwischen Leipzig und der Saale entgehen – die hoffentlich einmal kommen wird.

Überall mit dabei gewesen ist LVZ-Fotoreporter André Kempner, der ein paar schöne Momente mit der Kamera festgehalten hat.

Von LVZ