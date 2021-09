Leipzig

Die Stadt Leipzig will die Erzeugung von Sonnenstrom auf kommunalen Gebäuden deutlich steigern. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat, dass das Rathaus einen Vertrag mit den Stadtwerken schließt, der einen jährlichen Ausbau um 900 Kilowatt-Peak (kWp) vorsieht – und zwar zunächst von 2022 bis 2026. Als Standorte sind zum Beispiel Kitas, Schulen, Sporthallen und Verwaltungsgebäude vorgesehen.

Pro Jahr sollen demnach etwa 15 große Anlagen entstehen, die insgesamt soviel Sonnenstrom erzeugen, dass man damit zum Beispiel 900.000 Wäscheladungen in Waschmaschinen säubern kann. Als Faustregel gilt, dass ein kWp bei Standorten in Deutschland etwa 1000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt.

Bisher größte Anlage in Plagwitz

Bereits im laufenden Jahr 2021 will die Stadtverwaltung es erstmals schaffen, ebenfalls 900 kWp auf den Dächern kommunaler Gebäude anzuschließen. Für eine Metropole mit 600.000 Einwohnern klingt das vielleicht nicht nach viel. Doch das neue Programm, das gemeinsam mit den Leipziger Stadtwerken umgesetzt wird, ist nur ein Baustein unter vielen beim Thema Sonnenstrom. So nahmen die private Gröner-Group und die Gasag schon im August 2019 die bislang größte Photovoltaikanlage in Leipzig in Betrieb. Sie befindet sich in Plagwitz, umfasst 9600 Quadratmeter Dachflächen und bietet eine Leistung von 1600 kWp.

Der kommunale Großvermieter LWB hat seine Kapazitäten im vergangenen Jahr um 500 auf 1900 kWp gesteigert. Das entspricht etwa der Leistungskraft von Solaranlagen auf 270 Eigenheimen, welche meist zwischen vier und zehn kWp liegen. Laut Sprecherin Samira Sachse kommen in diesem und im nächsten Jahr nochmals jeweils 500 kWp auf sanierten Plattenbauten hinzu.

Beteiligungsmöglichkeit für Städter

Die hiesigen Stadtwerke denken bei verschiedenen Projekten innerhalb sowie außerhalb der Metropole mitunter noch in ganz anderen Dimensionen. Wie berichtet, könnte beispielsweise aus der ehemaligen Hausmülldeponie Seehausen ein „Energieberg“ werden, der stolze 35.000 kWp hergibt. Doch das ist Zukunftsmusik.

Auf jeden Fall werde der kommunale Energieversorger in den nächsten Jahren etwa 400 Millionen Euro in neue, umweltschonende Erzeugungsanlagen investieren, so Stadtwerke-Geschäftsführer Maik Piehler. „Dabei möchten wir auch die Leipziger und alle anderen Kunden mitnehmen, ihnen Angebote unterbreiten, sich an der Energiewende zu beteiligen.“

Festzins beim Energieversorger

Anders als in ländlichen Gebieten hätten viele Großstädter kaum eine Möglichkeit, sich selbst eine Solaranlage zu errichten. Deshalb starten die Leipziger Stadtwerke zum 1. Oktober ein Projekt namens „Bürgersparen“, erläuterte Piehler. Stadtwerke-Kunden könnten dabei einen Betrag zwischen 1000 und 5000 Euro anlegen, der mit 1,5 Prozent pro Jahr fest verzinst wird (die Zinsgutschrift erfolgt jährlich). Das Geld werde zum Bau von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden – wie Schulen und Kitas – eingesetzt. „Wir starten die erste Tranche mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Gesamtvolumen von einer Million Euro.“

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Vertragsabwicklung arbeite man mit der Deutschen Kreditbank AG (DKB) zusammen und nutze deren Produkt DKB-Bürgersparen. Kunden könnten ihr Interesse im Zeichnungszeitraum von Oktober bis Mitte Dezember 2021 über die Website der Leipziger Stadtwerke platzieren (www.L.de/buergersparen). Am 4. Januar 2022 werde dann der Sparbetrag abgebucht.

Von Jens Rometsch