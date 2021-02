Leipzig

Sachsen stockt seine Förderung für sozialen Wohnungsbau in Leipzig auf. Wie das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung am Donnerstag mitteilte, fließen nun 25 Millionen statt wie in den Vorjahren 20 Millionen Euro vom Freistaat in die Kassen der Stadt Leipzig. Die Förderung stammt aus der seit 2016 existierenden „Richtlinie gebundener Wohnraum“.

Mit diesem Geld finanziert die Stadt mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen für Menschen mit niedrigem Einkommen. Die Wohnungseigentümer verpflichten sich dabei neugebaute oder renovierten Wohnraum für eine Anfangsmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter anzubieten. Bis 2024 könnten somit laut dem Amt für Wohnungsbau 495 Wohnungen zu dem günstigen Mietpreis bereitgestellt werden.

SPD: Bis zu 32 Millionen Euro Fördermittel benötigt

Die SPD-Fraktion im Leipziger Stadtrat begrüßt die Anhebung der Förderung für das Jahr 2021, so Antja Feichtinger, wohnungspolitische Sprecherin der SPD-Stadtratsfraktion. Die SPD habe sich im Sächsischen Landtag immer wieder für stetige Mittel stark gemacht. „Umso erfreulicher, dass nun sogar eine Erhöhung um fünf Millionen Euro geplant ist.“

Mit Blick auf große Wohnungsbauprojekte wie den Bayrischen Bahnhof und in Zukunft den ehemaligen Eutritzscher Verladebahnhof, findet Feichtinger, dass noch mehr Unterstützung vom Land kommen müsse. „Es werden nach unseren Informationen hier rund 16 beziehungsweise sogar 32 Millionen Euro Fördermittel zukünftig Schritt für Schritt benötigt.“

Von hem