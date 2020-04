Sozialgericht Leipzig: Michael Pies ist neuer Präsident

Leipzig

Das Sozialgericht Leipzig, das sich mit Streitfällen rund um das „soziale Netz“ befasst, hat einen neuen Chef: Michael Pies. Der 50-Jährige steht ab 15. April an der Spitze des Hauses. Zuvor war er zwei Jahre Vizepräsident.

Der gebürtige Rheinländer hat in Bonn Rechtswissenschaften studiert und sein Referendariat in Düsseldorf absolviert. Bereits 1999 wechselte er in die sächsische Justiz. Seine erste Station als Jurist im Freistaat: Richter am Arbeitsgericht Leipzig. Daran schloss sich eine zweijährige Tätigkeit (2001 bis 2003) in der Personalabteilung des sächsischen Justizministeriums an. Schon seit September 2003 ist Pies Richter am Sozialgericht Leipzig – mit Ausnahme der Abordnung an das Landessozialgericht Chemnitz ( LSG) 2008 und 2009.

Digitalisierung als „Herzensangelegenheit“

Der 50-Jährige – auch viele Jahre lang Sprecher des Sozialgerichtes – folgt nun auf Hartwig Kasten, der vor einem Jahr an das LSG wechselte. Seither leitete Pies bereits kommissarisch das Leipziger Sozialgericht. Dort geht es vor allem um Streitfälle bei Arbeitslosengeld I und II ( Hartz IV), Renten- und Krankenversicherung. Die Richter sind zuständig für die Stadt Leipzig sowie die Landkreise Nordsachsen und Leipzig.

Das Sozialgericht in der Berliner Straße 11 in Leipzig. Quelle: André Kempner

Als eine seiner „Herzensangelegenheiten“ seit vielen Jahren bezeichnet Pies die Digitalisierung, weshalb er auch am Projekt der Einführung der elektronischen Akte in der sächsischen Justiz mitarbeitet. „Wir als Justiz nutzen noch viel zu wenig die Möglichkeiten der Digitalisierung, sehen immer nur die Gefahren. Sie darf man nicht negieren, muss aber die Vorteile sehen.“ Die elektronische Kommunikation werde die Arbeit „viel leichter machen“. Die Justiz befinde sich diesbezüglich „noch zu sehr fast im 19. Jahrhundert“. Die Einführung der E-Akte am Sozialgericht Leipzig ist für 2021 vorgesehen.

Corona-Krise : Viel Arbeit bleibe liegen

Auch die Corona-Krise sei eine große Herausforderung. Bei einem derzeit „reduzierten Betrieb“ am Sozialgericht sei zwar „die Funktionsfähigkeit sichergestellt“, doch viel Arbeit bleibe liegen. Das verursache ihm schon „Bauchschmerzen“. Es gebe jedoch aktuell andere Prioritäten: den Schutz der Mitarbeiter und Verfahrensbeteiligten.

Michael Pies ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er ist Mitglied der Rockband „We Go To Eleven“.

Von Sabine Kreuz