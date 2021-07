Leipzig

Unterrichtsbeginn erst kurz vor 9 Uhr? Dieser Traum vieler Schülerinnen und Schüler wird ab September im Rahmen eines Pilotprojektes in Leipzig wahr. Die Schule an der Karl-Heine-Straße verlegt für alle Kinder der siebenten bis neunten Stufe die morgendliche Anfangszeit auf 8.50 Uhr. Schulleiterin Mandy Frömmel erhofft sich dadurch unter anderem bessere Leistungen an ihrem Gymnasium. Wie stehen andere Schulen zu dieser Idee? Gibt es vielleicht dort bereits schon ähnliche Überlegungen? Die LVZ hat sich in einigen Leipziger Schulen umgehört.

„Ich bin sehr an den Ergebnissen interessiert, ob eine Verschiebung der Unterrichtszeit sich in besseren Schülerleistungen messen lässt“, sagt Kathrin Mayer, Direktorin der Humboldtschule im Stadtteil Reudnitz. Wissenschaftliche Studien seien in dieser Hinsicht bisher ja eher uneindeutig, „sodass eine erweiterte Datenlage wünschenswert ist“. Am Humboldt-Gymnasium geht es in der Regel schon um 7.45 Uhr los – und das soll auch noch so bleiben. Die Abstimmung der Unterrichtszeiten sei schon jetzt eine Herausforderung, sagt Mayer. „Auch könnten wir einen Unterrichtsschluss bis 15.30 Uhr in solch einem Fall nicht ermöglichen. Damit wäre das Modell dann für viele Schüler weniger interessant.“

„Als ,Eule‘ hoffe ich auf positive Ergebnisse“

Ähnlich sieht es auch Uwe Schmidt, Schulleiter der Gerda-Taro-Schule. Bisher gebe es einfach noch zu wenig eindeutige Studien, um einen späteren Schulbeginn generell zu befürworten. „Dies spricht dann aber auch nicht gegen einen solchen Versuch. Es ist die Entscheidung der Schulgemeinschaft, und ich wünsche ihr viel Erfolg. Da ich selbst eher eine ,Eule‘ bin, hoffe ich auf positive Ergebnisse“, so Schmidt. Das beliebte Gymnasium im Zentrum-Süd beginnt seinen Unterricht bisher um 8 Uhr.

Im Brockhaus-Gymnasium in Mockau geht es zur selben Zeit los. Schulleiter Ralf Tramm will einen noch späteren Start nicht grundsätzlich ausschließen – wenn es ein entsprechendes pädagogisches Konzept gibt und die Mehrheit von Schülern, Eltern und Schulkonferenz davon überzeugt wären. „Eine Verschiebung des Unterrichtsbeginns auf 9 Uhr verlangt aber eine gut durchdachte Rhythmisierung des Schultages. Für die ausgewählten Klassen wird die Schule vermutlich zu einer ,echten‘ Ganztagsschule“, mutmaßt er.

Im Kant-Gymnasium wurde ein noch späterer Beginn als aktuell 8 Uhr in der Schulkonferenz bereits diskutiert, weil Schüler, Eltern und Lehrer dafür waren. „Es ist ja nicht nur das längere Schlafen, sondern vielleicht auch mehr gemeinsame Zeit am Frühstückstisch“, so Leiterin Heike Palluch. Allerdings gebe es auch gleich viele Stimmen am Kant-Gymnasium, die eher Nachteile sehen. „Wir kommen noch mehr in den Nachmittag hinein, sind schon jetzt mehrfach beim Unterrichtsschluss um 15.30 Uhr. Viele Schülerinnen und Schüler haben aber Ganztagsangebote, wollen zu Sportvereinen oder zur Musikschule. Und das lässt sich nicht lösen.“

Schülerwunsch: Später kommen und eher gehen

Im Leibniz-Gymnasium im Zentrum-Nord gehört man zu den Frühaufstehern in der Messestadt, beginnt jeden Tag um 7.40 Uhr. „8.50 Uhr finde ich persönlich zu spät, weil es dann einfach am Nachmittag zu lange wird. Kinder brauchen auch Zeit für andere Dinge“, sagt Direktor Malte van Spankeren. Seiner Erfahrung nach wollen die Schülerinnen und Schüler ja nicht nur später zum Unterricht kommen, sondern auch eher gehen. „An einer Schule, an der ich früher war, wurden deshalb die Pausenzeiten gekürzt. Das sehe ich aber kritisch: Die Räume müssen gelüftet, die Klassen gewechselt und es muss auch mal etwas gegessen und getrunken werden. Wir wollen unsere Kinder dazu erziehen, bewusster zu essen und achtsamer mit ihrer Zeit umzugehen. Dem sollte sich die Schulorganisation anpassen“, so van Spankeren.

Mit vielleicht dem größten Interesse verfolgt wohl die Max-Klinger-Schule in Grünau den Testlauf am Palmengarten. Denn am „Klinger“ ist aktuell noch viel in der Schwebe, wird der komplette Umbau frühestens im Sommer 2022 abgeschlossen sein. „Wenn wir hier im Campus Grünau alle – inklusive Förder- und Oberschule – an einem Ort gemeinsam leben und lernen wollen, müssen auch wir unseren Alltag neu rhythmisieren. In dieser Phase der Planung unterwerfen wir uns keinen Denkverboten“, versichert Leiterin Uta Dübener.

Sie findet das Pilotprojekt der Kolleginnen und Kollegen persönlich sehr spannend und hofft, die Ergebnisse gegebenenfalls auch in eigene Planungen einfließen lassen zu können. Allerdings müsse trotzdem immer geprüft werden, was Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerschaft und Eltern wollen. Diese müssten schließlich Beruf und Familien unter einen Hut bringen. „Wie findet die Mehrheit der Eltern es, dass ihre Kinder morgens allein aufstehen und frühstücken, da sie bereits auf Arbeit fahren mussten?“, fragt sich Dübener.

Von Matthias Puppe