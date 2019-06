Leipzig

„Mehr von uns ist besser für alle“ – unter diesem Motto protestieren an diesem Mittwoch Beschäftigte der Gesundheitsbranche in Leipzig. Die Gewerkschaft Verdi, die den Marsch organisiert hat, spricht von 2500 bis 3000 Mitarbeitern aus Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern – angereist mit Bus und Bahn aus ganz Deutschland, um für bessere Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne zu demonstrieren. Anlass ist die zweitägige Jahreskonferenz der Gesundheitsminister der Länder, an der auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teilnimmt.

Auf Plakaten steht „Gesundheit ist keine Ware“ oder „Es gibt kein gesundes Leben im falschen System“. Trotz der hohen Temperaturen von bis zu 33 Grad haben die Demonstranten zum Teil weite Wege auf sich genommen. Auf gelben Schildern steht „Worms“, „Flensburg“, „Heilbronn“ „Bad Pyrmont“ oder „Kiel“.

Unter den Protestlern ist Dorit Hollasky vom städtischen Klinikum Dresden. Die rege Beteiligung erklärt sie sich mit den „untragbaren Zuständen im Gesundheitssystem“. „Wir müssen weg von der Privatisierung in der Branche und den damit einhergehenden Einsparungen vordringlich beim Personal“, sagt sie. Um allein die jährlich anfallenden Überstunden abbauen zu können, seien 17 000 neue Vollzeitkräfte nötig.

„Überall fehlt es an Personal“, schimpft ein Verdi-Sprecher von der Bühne, die gegenüber dem Tagungsort der Konferenz, dem Steigenberger Hotel aufgebaut ist. Und erntet riesigen Applaus. Da müsse man sich nicht wundern, dass es sich drei von vier nicht vorstellen könnten, den Beruf bis zur Rente auszuüben. Befragungen hätten ferner ergeben, dass die Verweildauer von Beschäftigten in Gesundheitsberufen gerade mal siebeneinhalb Jahre beträgt, schimpft auch Johannes Hermann, Betriebsratschef der Arbeiterwohlfahrt in Dresden, der ebenfalls zu den Versammelten spricht. Dass von der Groko in Berlin jetzt auf den Weg gebrachte Aktionspaket Pflege, findet Hermann, gehe in die richtige Richtung. „Aber nicht weit genug. Wir brauchen endlich eine Personalplanung, die sich am Bedarf orientiert.“

Unter Buhrufen und Pfiffen betreten Spahn und Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) die Bühne. Vor einem Jahr zum Gesundheitsministerkonferenz in Düsseldorf habe er Verbesserungen in der Pflege versprochen. Jetzt – ein Jahr später – sei man gesetzgeberisch auf einem guten Wege. Zum 1. Januar treten, so Spahn, erste Verbesserungen ein. Als Stichworte nennt er am Bedarf orientierte Personalschlüssel, Erleichterungen für das Anwerben von Pflegekräften aus dem Ausland sowie das Aufstocken der Ausbildungsstellen und der Schülerzahlen. Beim Thema bessere Bezahlung bekommt er ordentlich Gegenwind für seine Worte: „Da braucht es Ihre Hilfe, da müssen Sie sich gut organisieren.“ Denn ohne Gewerkschaften und Arbeitgeber sei kein einheitlicher Tarifvertrag durchsetzbar.

Sachsens Ministerin Klepsch stellt sich – ebenfalls unter Pfiffen – hinter Spahn: „Endlich ein Bundesgesundheitsminister, der nicht nur redet, sondern auch handelt.“ Am Ende der Veranstaltung wird Spahn ein olympischer Brief überreicht – mehrere Papierrollen, auf denen in den vergangenen Wochen Zehntausende Krankenschwestern und Pfleger aus ganz Deutschland unterschrieben haben und in dem sie den Stopp des Pflegenotstands fordern. Verbunden mit der Ankündigung, die eher wie eine Drohung klingt: Ändert sich nichts, wird es auch zur nächsten Konferenz der Gesundheitsminister wieder eine Demonstration geben. Egal bei welchem Wetter.

Von Andreas Dunte