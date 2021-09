Leipzig

Das spanische Modelabel Desigual kehrt zurück in die Leipziger Innenstadt. Wer die bunten Kleider und Stoffe der Weltmarke aus Barcelona sucht, wird ab November in der Grimmaischen Straße 14 fündig. Im Erdgeschoss der Wirtschaftsfakultät der Universität hat Desigual eine 140 Quadratmeter große Fläche gemietet, teilte das Einzelhandels-Team des Vermittlers BNP Paribas Real Estate mit. Dort würden dann Damenbekleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires angeboten.

Einst 1200 Quadratmeter im Petersbogen

Desigual hatte 2011 einen Shop mit mehr als 1200 Quadratmetern Mietfläche im Petersbogen an der Petersstraße eröffnet. Damals war es die erste eigenständige Filiale der Kette in Ostdeutschland. Doch nach dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 schloss das Geschäft nicht wieder auf. Bis heute steht die Ladenfläche – direkt gegenüber vom RB-Fanshop – leer. Wie berichtet, hieß es schon damals, Desigual suche eine andere, kleinere Fläche in der City.

Die wurde nun an der Grimmaischen Straße in einem Gebäude gefunden, welches dem Projektentwickler MIB AG aus Berlin gehört. Das bundesweit tätige Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Leipzig und Hannover, gestaltet aktuell zum Beispiel auch die Konsum-Zentrale in Plagwitz um. Das Institutsgebäude in der Grimmaischen Straße 12-14 hatte MIB nach einem Investorenauswahlverfahren im Jahr 2009 errichtet. Die Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss und ersten Stock hält der Projektentwickler seitdem im eigenen Bestand.

Junger Schweizer erfand das Label

Desigual entstand 1984 in Barcelona, gehört zum Unternehmen ABASIC SA. Das Label ist in 107 Ländern präsent und betreibt mehr als 400 eigene Stores. Übersetzt aus dem Spanischen bedeutet der Name: ungleich, verschieden. Begründet wurde die Marke, die mit ihren oftmals knalligen Farben Lebensfreude ausstrahlen will, aber von einem kunstsinnigen Schweizer. Mit nur 20 Jahren entwarf Thomas Meyer dafür die ersten Stücke, heute zählt sein Unternehmen 2800 Beschäftigte.

Von Jens Rometsch