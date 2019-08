Leipzig

Das Ost-Passage-Theater hat im Juli seine erste komplette Spielzeit beendet. Die Bühne an der Eisenbahnstraße ist in mehrerer Hinsicht außergewöhnlich. Mitten in einem sozialen Problemviertel gelegen, wird hier komplett ehrenamtlich in einem kuriosen räumlichen Konstrukt gearbeitet: Unter der Zwischendecke verkauft ein Discounter Massenware, darüber wird die verwitterte Pracht eines 1912 eröffneten Lichtspielhauses zum Ort für Kunst und Soziokultur. Ein Resümee seit der Eröffnung zieht im Interview Daniel Schade. Der 41-jährige freie Dramaturg ist einer von aktuell 14 Idealisten, die sich neben ihren Jobs als Pädagogen, Therapeuten oder Techniker für die Belebung des Ortes stark machen.

Zugegeben – eine Suggestivfrage, aber: Wie verrückt muss man sein, um in einer kulturell gut versorgten Stadt noch ein Theater aufzumachen?

Äußerst idealistisch muss man sein. Doch wenn die Gruppe funktioniert und die Motivation stimmt, schafft man so etwas auch. Von finanziellen Gedankenspielen darf man sich da nicht beeindrucken lassen, sondern muss Probleme als lösbar betrachten. Und bisher haben wir es geschafft, Unterstützer und Mittel aufzutreiben. Wie sagte Heiner Geißler so schön – „Geld gibt’s wie Dreck, es ist nur schlecht verteilt“.

Wann und wie war Ihnen klar, dass es genau dieser Ort im Leipziger Osten sein muss?

Für Semiprofessionelle oder Amateur-Theater ist es schwer, Termine auf Leipziger Bühnen zu bekommen. Das war auch für uns spürbar, die Gruppe bildete sich ja schon 2007. Mit der Zeit wuchs der Wunsch nach einer eigenen Spielstätte in einem Viertel, in dem es noch keine Theaterstruktur gab. Außerdem wollten wir Konkurrenz zu anderen Betrieben von Vornherein vermeiden. Nach langer Suche im Leipziger Osten bekamen wir einen Hinweis, dass sich im Objekt an der Konradstraße über der Zwischendecke vom Aldi der unsanierte Saal eines ehemaligen Kinos befindet. 2011 standen wir drin und sagten: Das ist es! Nach vielen Gesprächen und einem Eigentümerwechsel wurden die Pläne ab 2016 endlich konkret, wir einigten uns auf ein Mietmodell und konnten so am 9. März 2018 eröffnen.

Sie wollen ein Theaterort für jeden sein. Ist der Plan aufgegangen?

Das hat wahnsinnig gut geklappt und im Viertel für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Nachbarschaftstheater, so hieß das Zauberwort – mit Produktionen hauptsächlich von Laien und Amateuren, aber auch inhaltlich relevante von Profis aus der Freien Szene. Und es gibt bei uns eben nicht nur Theater, sondern mehr: vom Brettspielabend bis zum Bierbrau-Workshop. Wir geben da unserer Bühne eine breite Basis. Auch mit der regelmäßigen Kino-Reihe jeden Mittwoch dank Unterstützung vom Luru-Kino, mit Musikabenden und Konzerten sowie Diskussionen zu aktuellen Fragen unserer Gesellschaft. Wichtig ist, dass die Veranstaltungsformate hierhin passen, mit den Themen der Menschen zu tun haben, relevant sind. Beispielsweise arbeiten wir gerade an einer Kooperation mit dem Pöge-Haus: Die Reihe „ Roots and Sprouts“ ist perfekt für uns: Sie bietet internationale Künstlerinnen und Künstler in einem internationalen Viertel. Und das zu einem sehr kleinen Preis.

Wie ist der Publikumszuspruch?

Phänomenal! Die Menschen spüren die Offenheit des Raums und fühlen sich willkommen. Das liegt sowohl am Angebot als auch am niedrigen Eintrittspreis. An sehr vielen unserer bislang 288 Veranstaltungen war es voll, oft sind alle 96 Plätze der im September installierten Traverse besetzt. Auch die Künstlerinnen und Künstler sind sehr angetan. Unser Spielzeit-Resümee fällt sehr positiv aus.

Was empfinden Sie als verbesserungswürdig?

Wir waren und sind zunächst vor allem damit beschäftigt, den Kulturbetrieb und seine Strukturen aufzubauen, dabei neue Wege zu gehen und alte Fehler zu vermeiden. Das verschlingt viel Zeit und Aufmerksamkeit, deshalb bleibt die Sensorik für die Themen im Viertel manchmal auf der Strecke, denn natürlich wollen wir die interkulturelle Vielfalt hier abbilden. Aber wir haben uns auch engagiert: Gegen die neue „Waffenverbotszone“, im Kommunalwahlkampf, für die Kids vom Bolzplatz um die Ecke. Fantastisch war zum Saisonende auch das Stück „Und um uns der Wandel: „Ele’ment(e)re“ vom Theater Rote Rübe und dem Mosaik-Verein, in dem es um Fluchterfahrung und Fremdsein ging. Es war zweimal rappelvoll, und danach wurde zusammen gegessen und geredet. Ein Musterbeispiel.

Sie arbeiten alle ehrenamtlich?

Komplett. Ewig geht das natürlich nicht so weiter, und unter den aktuell 14 Leuten im Steuerungsteam gab es schon Ausfälle durch Überlastung. Allein in den Ausbau des Saals und die Räume dahinter haben wir über 3000 ehrenamtliche Arbeitsstunden gesteckt; in der ersten Spielzeit gingen über 5000 Stunden nur für den Betrieb drauf, für Dienste an Technik, Einlass oder Bar et cetera.

Gab es Tage, an denen Sie es bereut haben, das Ost-Passage Theater wiederbelebt zu haben?

Da gibt es nichts zu bereuen. Aber um auf den vorigen Punkt zurückzukommen: Es schmerzt sehen zu müssen, wenn wir als Team über das gesunde Limit gehen. Idealismus hat eben auch einen negativen Aspekt: den der Überidentifikation, einen Mangel an Abgrenzung. Auch deshalb ist es unser Ziel – dank der erfolgreichen Kulturstark-Kampagne – im nächsten Jahr, in die institutionelle Kulturförderung der Stadt aufgenommen zu werden. Damit können wir die gegenseitige Selbstausbeutung zumindest reduzieren und viele im Team deutlich entlasten.

Gibt es Erlebnisse, die Sie besonders berührt haben?

Die Begegnungen mit Jungs von der Straße, die zwischen 9 und 13 Jahren alt sind; wir haben sie Schritt für Schritt ans Theaterspielen herangeführt. Allmählich haben sie Vertrauen zu uns gefasst, aus ihrem jungen Leben erzählt und über ihre Empfindungen. Das hat mich sehr bereichert. Die Jungs kommen nach wie vor zu uns.

An der Eisenbahnstraße klebt sehr fest der Ruf, wegen der hohen Kriminalität besonders gefährlich zu sein. Wie erleben Sie das?

Für mich ist das hier in erster Linie die multikulturellste und interkulturellste Straße Sachsens, und da darf ein deutsches Theater ja wohl nicht fehlen, oder?! Sehr gefährlich ist es nur für jemanden, der ohne vorherige Absprache mit den örtlichen Gruppen Drogen verkaufen will. Oder bestellte Drogen nicht bezahlen kann. Für mich als Kulturschaffenden ist es absolut ungefährlich.

Wie lauten die nächsten inhaltlichen Ziele des Theaters?

Wir möchten, wie gesagt, noch stärker in den interkulturellen Bereich gehen. Kinofilme auf Persisch oder Arabisch sind zum Beispiel eine weitere gute Möglichkeit, Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen und den Austausch zu fördern. Das gehen wir jetzt an. Wichtig ist neben den Programminhalten auch, beim Sponsoring aktiver zu werden.

Und in baulicher Hinsicht?

Im August wollen wir den Eingangsbereich schöner machen, den Technikbereich in einen besseren Zustand versetzen. Zu den richtig großen Sachen gehört die Kühlung, denn im Sommer ist es hier warm wie unter einer Spargelglocke. Weil aber eine Außendämmung fern unserer Möglichkeiten liegt, bleibt nur der Einsatz eines Kühlaggregats; bis Mai 2020 möchten wir das realisieren. Auch einen barrierefreien Zugang wollen wir bis Ende des kommenden Jahres schaffen.

www.ost-passage-theater.de

Von Mark Daniel