Spargelsaison in Sachsen startet: Ernte unter Pandemiebedingungen

Markranstädt/Langeneichstädt

Die Einkaufsliste von Ingolf Tautz ist in diesen Tagen um einiges länger als sonst. Der Spargelbauer aus Frankenheim, einem Ortsteil von Markranstädt im Landkreis Leipzig, kauft nicht nur für sich, sondern auch für seine Saisonkräfte ein. Kisten und Tüten voller Brot, Butter, Wurst, Eier, Käse und was man sonst noch zum Leben braucht, bringen er und seine Beschäftigten täglich zu den Containern und festen Unterkünften auf dem Hof.

„Anders geht es nicht“, sagt der Chef vom Erdbeer- & Landwirtschaftsbetrieb Tautz. „Das hängt mit der Zwangs-Quarantäne in diesem Jahr zusammen. Aber was soll’s.“ Immerhin habe er in diesem Jahr Helfer aus dem Ausland. „Das sah vor einem Jahr ganz anders aus.“

Im Vorjahr waren wegen Corona die Grenzen dicht

Im Vorjahr mussten viele Spargelbauern um ihre Ernte zittern, denn wegen Corona waren die Grenzen dicht – erst spät kam das Signal aus Berlin, dass nun doch Saisonkräfte aus Osteuropa nach Deutschland kommen dürfen. „Die Vorschriften sind zwar jetzt auch nicht ohne“, meint der Spargelbauer aus Frankenheim, „aber unsere Helfer aus Polen und Rumänien können – vorausgesetzt sie haben einen gültigen Test – ungehindert einreisen.“

Auf dem Vierseiten-Hof von Karina und Ingolf Tautz werden die Männer und Frauen bei der Ankunft dann erneut getestet, bevor sie die extra aufgestellten Wohncontainer und die Wohnungen im umgebauten Heuboden beziehen. Ihr neues Zuhause für die nächsten Wochen. Weil die Behörden jeder eingereisten Saisonkraft aus einem Risikogebiet eine vierzehntägige Quarantäne verordnen, übernehmen die Spargelbauern aus Frankenheim für sie die Einkäufe.

Alles muss dokumentiert werden

Ingolf Tautz hat den Hof 2008 von seinem Vater übernommen – wie der Senior sei er eine „Frohnatur mit dickem Fell“. Das brauche er angesichts der Bürokratie auch. Eigentlich erfordere die vor wenigen Tagen begonnene Spargelernte seine ganze Aufmerksamkeit. „Stattdessen sitzen ich und meine Frau über den Papieren.“ Wer mit wem wohnt, wer wann getestet wurde, wer mit wem auf den Feldern zusammenarbeitet. „Alles muss klein in klein dokumentiert werden.“

Spargel aus Sachsen ist beliebt Die sächsischen Spargelanbauer ernten laut Landwirtschaftsministerium jährlich über 1000 Tonnen Spargel. Hört sich viel an, deckt aber nur etwa 15 Prozent des Spargelbedarfs sächsischer Verbraucher ab. Die sächsischen Spargelhöfe sind vor allem im Raum Leipzig, Riesa-Großenhain, Meißen und in der Lausitz angesiedelt. Kunden würden heimischen Spargel bevorzugen, heißt es weiter. Verständlich, denn je kürzer der Weg vom Feld zum Verkaufsstand ist, um so weniger verlieren die Spargelstangen an Geschmack und Zartheit. Spargel ist reich an Magnesium, Phosphor und Kalzium und deshalb gut für die Blut- und Knochenversorgung. Wegen des hohen Kaliumgehaltes hat er eine entwässernde und blut-reinigende Wirkung und wirkt sich positiv auf die Nierentätigkeit aus. Zudem wirkt die enthaltene Asparaginsäure harntreibend und entgiftend. Dazu kommt ein bedeutender Anteil an den Vitaminen A, B1, B2, C und E. Mit nur 17 Kalorien pro 100 Gramm ist Spargel besonders energiearm.

Ingolf Tautz lacht beim Erzählen und fährt sich über den Kopf. „Manchmal stehen mir die Haare zu Berge oder fallen gar aus.“

In den Preisen für ihren gefragten Spargel, den die Tautz‘ mit ihren 13 Mitarbeitern auf rund 15 Hektar anbauen, darf sich das alles nicht niederschlagen. Außer im Hofladen verkaufen die Frankenheimer auch an Ständen im Stadtgebiet von Leipzig. Er hoffe darauf, dass die Direktvermarktung so gut läuft wie im Vorjahr. Man stehe in Konkurrenz zu Lieferanten aus dem Ausland sowie aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und auch aus Thüringen. Obwohl im Vorjahr die Gaststätten in der Saison schließen mussten, brachte der 47-Jährige sein Edelgemüse an den Mann und die Frau. „Wir haben treue Kunden. Manche kommen sogar zwei bis drei Mal in der Woche und kaufen bei uns. So schlecht kann unser Spargel nicht schmecken.“ Sagt’s und kneift ein Auge zu.

Spargelbauern zahlten im Vorjahr die Flüge für Erntehelfer

Auf den von Antje und Ingo Hindorf bewirtschafteten Feldern in Langeneichstädt im Saalekreis (Sachsen-Anhalt) beginnt die Spargelernte an diesem Wochenende. Auch die Hindorfs haben zusätzlich Wohncontainer aufgestellt, um ihre Helfer aus Polen und Rumänien entsprechend der Auflagen unterzubringen. Auf 50 Hektar wird Spargel angebaut. Antje Hindorf hält einen Brief in den Händen. „Eine Airline bedankt sich für die gute Zusammenarbeit im Vorjahr. Sicher würde sie auch in diesem Jahr, wenn nötig, ihre Dienste anbieten.“ Ohne Helfer geht auch bei den Hindorfs nicht viel. Deshalb zahlten sie im Vorjahr sogar die Flüge für ihre Erntehelfer und holten ihre polnischen und rumänischen Saisonkräfte selbst an den Flughäfen in Leipzig und Nürnberg ab.

Der erste Spargel der Saison in Frankenheim ist gestochen. Quelle: Andre Kempner

Spargel stechen sei wie Marathon laufen – ohne körperliche Fitness gehe das kaum, sagt Ingo Hindorf. Um einen guten Spargelstecher anzulernen, brauche es viel Zeit. „Ein Knochen-Job, der Ausdauer und Geschick verlangt.“ Im Vorjahr habe man es noch geschafft, mehrere einheimische Kräfte für die Ernte zu gewinnen. „Kein leichtes Unterfangen“, sagt die engagierte Chefin.

Unter anderem fanden die Hindorfs mit drei Studenten aus Halle Unterstützung. „Allesamt Sportler. Das hat gepasst.“ In diesem Jahr können die Studenten wegen der vielen Prüfungen und Online-Seminare nicht. Die Landwirtin hat dafür Verständnis, meint nur: „Toi,Toi, Toi, dass die Grenzen wieder offen sind. Wenn nun noch die Infektions-Zahlen fallen.“ Ja, dann könnte auch die eigene Hofschänke öffnen. „Die Leute warten darauf. Es gibt Kunden, die haben schon Tische reserviert. Was Wunder, Spargel steht für Frühling und Sonne. Alles sehnen sich nach Normalität.“

Von Andreas Dunte