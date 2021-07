Leipzig

Der Schriftzug „Sparkasse“ ist von der Fassade verschwunden, alle Automaten wurden abmontiert: In der Karl-Liebknecht-Straße 14 erinnert so gut wie nichts mehr dran, dass Kundschaft der Sparkasse hier noch vor Kurzem Geld abheben und Kontoauszüge drucken konnte. „Wir mussten schließen. Die Sparkasse ist nur Mieter in dem Objekt und der Vermieter hat andere Pläne“, sagt Barbara Bauer von der Sparkasse Leipzig.

2017 verlegte die Sparkasse die Beratung in eine andere Filiale

Aus welchen Gründen die Verhandlungen mit der Vermietung geplatzt sind, dazu könne sie sich nicht äußern. Seit 2017 nutzt die Sparkasse nur noch einen Teil des Ladenbereichs im Erdgeschoss und spricht von einen SB-Standort.

Zuvor befanden sich in der Filiale auch mehrere Schalter, an denen Kunden bedient wurden. Man konnte Geld umtauschen, Aktiengeschäfte tätigen oder sich in anderen Finanzfragen beraten lassen. Diesen Service habe man mit dem in der Filiale Schillerstraße zusammengelegt, so Sprecherin Bauer.

Die Schillerstraße, zwei Straßenbahnstationen von der Karli 14 entfernt, ist einer von drei Filialstandorten in der Umgebung, die Kundinnen und Kunden alternativ aufsuchen können. Die beiden anderen befinden sich in der Karl-Liebknecht-Straße 153 bis 155 und in der Kantstraße 67.

Suche nach einem neuen Standort im Viertel

Einen Rückzug aus der Fläche strebt man aber auf „gar keinen Fall“ an. „Derzeit planen wir keine Veränderungen an unserem Standortnetz“. Das Geldinstitut suche intensiv nach geeigneten Räumen in der Nähe des jetzt geschlossenen Standortes Karl-Liebknecht-Straße 14. „Unsere Absicht ist es nicht, die Bargeldversorgung und den Zahlungsverkehr für unsere Kundinnen und Kunden in diesem Viertel einzuschränken“, so die Sprecherin.

Geschlossene Sparkassen-Filiale in der Karli in Leipzig: Die Automaten sind auch schon abgebaut. Quelle: Andre Kempner

Die Sparkasse Leipzig hat in der Stadt nach eigener Auskunft insgesamt 38 Filialen und 27 SB-Center. Im gesamten Einzugsbereich der Sparkasse – dazu zählen neben der Stadt Leipzig auch der Landkreis Leipzig und Nordsachsen – sind es 75 Filialen und 44 SB-Standorte. „Diese befinden sich sowohl in angemieteten Flächen als auch an Standorten, die im Eigentum der Sparkasse sind“, heißt es.

Von Andreas Dunte