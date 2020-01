Sparkasse Leipzig will Stellen streichen

Leipzig

Die Sparkasse Leipzig setzt angesichts der seit gut fünf Jahren existierenden europaweiten Niedrigstzinsen den Rotstift an. „Eine Maßnahme ist die Reduzierung des Stellenplans mit einer möglichst sozialverträglichen Komponente“ bestätigte eine Sprecherin des Instituts am Donnerstag entsprechende Informationen der LVZ. Die Sparkasse gehe davon aus, „dass wir den ganz überwiegenden Teil über Regelungen zur Altersteilzeit umsetzen werden“.

Laut LVZ-Recherchen geht es um 60 Vollzeitstellen

Wie viele Arbeitsplätze in den nächsten drei Jahren abgebaut werden sollen, sagte die Sprecherin nicht. Laut Recherchen der LVZ soll es sich um 60 Vollzeitstellen handeln. Da das Geldhaus aber einen hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten hat, dürften deutlich mehr als 60 Angestellte davon betroffen sein. Gegenwärtig hat die Sparkasse rund 1500 Mitarbeiter.

Auch bei Jubiläumszuwendungen oder der finanziellen Unterstützung von Betriebsfeiern soll es dem Vernehmen nach Einschnitte geben. Die Sparmaßnahmen hatte der Vorstand um seinen Chef Harald Langenfeld auf einer Belegschaftsversammlung verkündet.

Sprecherin: Unternehmen ist solide und stark aufgestellt

Die Sprecherin sagte, das Institut sei „in jeder Hinsicht“ solide und stark aufgestellt. Fakt sei aber, dass die Geschäfte für Sparkassen zunehmend schwieriger würden. Hintergrund ist, dass die regional ausgerichteten Sparkassen – ähnlich die Volksbanken – zu einem großen Teil vom Zinsüberschuss leben. Das bedeutet, die Institute zahlen geringere Guthabenzinsen als sie für Kredite verlangen.

Diese Differenz ist in den vergangenen Jahren immer geringer geworden. Folglich lag der Zinsüberschuss der Sparkasse Leipzig 2018 nur noch bei 141,8 Millionen Euro, 2015 waren es noch 160,3 Millionen Euro. Er trägt somit rund 65 Prozent zum Bruttoergebnis bei. Abzüglich des Betriebsaufwandes, der Risikovorsorge und der Steuern blieb so 2018 ein Überschuss von 17,0 Millionen Euro übrig.

Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet die Bank mit einem Gewinn

Für 2019 rechnet das Geldhaus mit einem Gewinn in dieser Höhe. „Um ein auskömmliches Betriebsergebnis erwirtschaften zu können, müssen wir auf der Kostenseite weiterhin deutliche Anstrengungen unternehmen“, betonte die Sprecherin. Schließlich sei davon auszugehen, dass es auch perspektivisch keine Zinswende im Euroraum geben werde.

Alle Finanzinstitute müssen für Geld, das sie bei der Europäischen Zentralbank hinterlegen, Strafzinsen bezahlen. Seit 2018 erhebt die Sparkasse von ihren Geschäftskunden und Kommunen Strafzinsen ab Geldeinlagen von mehr als 0,5 Millionen Euro. Andere Kreditinstitute machen das ebenso. „Wir werden weiterhin größte Anstrengungen unternehmen, um Verwahrentgelte für die große Mehrheit unserer Kunden zu vermeiden“, sagte die Sprecherin.

Allerdings gibt es offenkundig einen anhaltend hohen Zufluss an Kundengeldern, auch auf Girokonten. Daher wolle die Sparkasse mit den Kunden, die über hohe Sichteinlagen verfügen, in den direkten Dialog treten, „um sie in sinnvolle Alternativen zu beraten“.

Von Ulrich Milde