Leipzig

Der Auftakt war einer nach Maß. Beim ersten sogenannten Speed-Dating (locker zu übersetzen mit: „Hochgeschwindigkeitskennenlernen“) für ältere Herrschaften im Seniorenbüro „Inge & Walter“ in der Eisenbahnstraße 66 fanden sich mit Amors Unterstützung doch tatsächlich zwei Pärchen. Weil das Interesse von alleinstehenden 50-plus-Leipzigern an der Premiere im Mai überhaupt recht groß war, soll es mit dem institutionellen Zueinanderfinden einsamer Herzen unter dem Dach von „Inge & Walter“ weitergehen. „Da sich beim ersten Mal so viele verschiedene Altersgruppen bei uns gemeldet haben, werden wir das Speed-Dating nun monatlich mit in unser Programm aufnehmen und für Menschen im Alter von 55 bis 66 Jahre, 67 bis 77 Jahre und 78 bis 90 Jahre gesonderte Kennenlerntreffs anbieten“, kündigt Anja Büchting an. Die 41 Jahre alte Diplom-Sozialarbeiterin und die 44-jährige Susanne Volk leiten das Seniorenbüro im Leipziger Osten, das vom Soziokulturellen Zentrum Mühlstraße 14 in Reudnitz getragen wird.

Neuer Termin steht

Für das zweite Speed-Dating gibt es bereits einen konkreten Termin: den 4. Juli von 14 bis 17 Uhr. Eingeladen fühlen dürfen sich Damen und Herren im Alter von 55 bis 66 Jahren, „die Lust auf die Liebe und neue Begegnungen mitbringen“, wie Anja Büchting sagt. Ihr Fazit nach dem ersten Mal: „Die persönliche Begegnung in unserem stimmungsvollen Ambiente nimmt den interessierten Senioren viele Ängste, die sie über Jahre aufgebaut haben. Gerade die, die sich lange zurückgezogen haben, bekommen so wieder Mut, auf andere zuzugehen und sich für neue Unternehmungen mit neuen Kontakten zu öffnen.“

Zum Lockermachen gibt’s Sekt

Und so läuft das nächste „Hochgeschwindigkeitskennenlernen“ ab: Nach einem Sektempfang – der stimmungsaufhellend wirken, ergo locker machen soll – werden sich die maximal 20 Teilnehmer in unterschiedlichen Paarungen jeweils sieben Minuten lang austauschen und im Anschluss an das Kennenlernen im Tischchen-Wechsel-Dich-Verfahren ihr Interesse an einer bestimmten Person auf einem Kärtchen vermerken. Ergeben sich hinterher Übereinstimmungen in der Wahl der Partner, erhalten die entsprechenden Teilnehmer zeitnah einen Anruf des Seniorenbüros. Alles weitere liegt dann nicht mehr in den Händen von „Inge & Walter“, sondern hängt einzig und allein von den Neugierigen selber ab.

Der 1. Juli ist Anmeldeschluss

Wer Lust hat, sich auf neue Menschen einzulassen, muss sich anmelden – bis zum 1. Juli im Seniorenbüro „Inge & Walter“ (Eisenbahnstraße 66, 04315 Leipzig, Telefonnummer 0341 26371168. Die Teilnahmegebühr in Höhe von fünf Euro ist vorab zu entrichten. Dafür werden geboten: Sektempfang, Kaffee, Gebäck und ein kleiner Pizza-Imbiss zum Abschluss des Nachmittages.

„Für viele war die Begegnung ein besonderes Ereignis“

Organisatorin Anja Büchting ist das Auftakt-Dating durchaus nahegegangen. Ihre weiteren Beobachtungen fasst sie so zusammen: „Für viele war die Begegnung ein besonderes Ereignis, dem sie nicht zuletzt durch ihre Kleidung und ihr Auftreten Ausdruck verliehen haben.“ Einige kritische Stimmen habe es allerdings auch gegeben: So manche beziehungsweise so mancher hätte wohl gern mehr Zeit für die Kontaktgespräche an den einzelnen Tischen gehabt, schildert die Sozialarbeiterin. „Viele wunderten sich, dass die sieben Minuten schon rum waren.“

Weitere Speed-Dating-Termine im Seniorenbüro „Inge & Walter“: 29. August für Frauen und Männer zwischen 67 und 77 Jahren sowie 12. September für Frauen und Männer zwischen 78 und 90 Jahren; Zeit: jeweils von 13 bis 16 Uhr.

Von Dominic Welters