Leipzig

Myroslav Chemerys ist anzusehen, dass er seit Mittwoch wenig geschlafen hat. Der Ukrainer aus Leipzig-Stötteritz, der seit 22 Jahren in Deutschland lebt, sorgt sich um seine Mutter und seinen Bruder in der alten Heimat. Und um Freundinnen und Freunde von früher. Von vielen weiß er, dass sie auf dem Weg gen Westen sind. In Richtung polnische Grenze.

Von jetzt auf gleich sind zehntausende Ukrainer zu Flüchtlingen geworden. Mehr oder weniger unvorbereitet. „Sie haben alles stehen und liegen gelassen. Und wer es ins Grenzgebiet geschafft hat, wird zwei, drei Tage unter freiem Himmel warten müssen, ehe er das Land verlassen kann und in den polnischen Flüchtlingscamps unterkommt“, hat der 45-Jährige in Erfahrung gebracht. Diesen Menschen helfen Myroslav Chemerys, dessen Frau Lydia Maul, Nele Schmidt – wie Lydia Maul gebürtige Kasachin – und die Ukrainerin Anna Mokk jetzt. Von Leipzig aus.

Myroslav Chemerys Quelle: Dominic Welters

Aufruf macht bei WhatsApp und Instagram die Runde

Am Freitag stand für Myroslav Chemerys fest: „Wir müssen was tun.“ Die ersten beiden Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sei er geschockt gewesen, nahezu paralysiert, erzählt er. Doch dann gab er sich einen Ruck: „Wir organisieren warme Kleidung und feste Schuhe, Schlafsäcke und Isomatten, Kissen und Bettwäsche, Hygieneartikel und Medikamente für all die, die aus Angst vor den Aggressoren die Ukraine verlassen müssen.“

Myroslav Chemerys telefonierte die halbe Nacht, stellte die Transportbrücke ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet her, derweil die Gattin einen Text verfasste, der über WhatsApp und Instagram im Laufe des Samstagmorgens hunderte Leipzigerinnen und Leipziger erreichte.

„Dann ging alles ganz schnell. Bald schon standen die ersten bei uns vor der Tür, um ihre Spenden abzugeben“, berichtet Lydia Maul von der „unglaublichen Resonanz“. Die 47-Jährige und ihre Freundinnen Anna Mokk (34) und Nele Schmidt (38) funktionierten den Carport neben der Holzhäuser Straße 134A kurzerhand zur Annahmestelle um und begannen, Textilien, Arzneimittel, Wäsche und Decken in Kartons und Säcken zu verpacken. Gegen 16 Uhr rollte dann ein erster Transporter mit ukrainischem Kennzeichen vor. 18 Stunden Fahrt hatte dessen Besatzung zu diesem Zeitpunkt in den Knochen. Doch kaum, dass der Wagen voll beladen war, ging es für die beiden Männer auch schon wieder retour.

Am Sonntag haben bereits viele Menschen Spenden abgegeben – deswegen gibt es ab Montag eine neue Sammelstelle. Quelle: Kempner

Große Hilfsbereitschaft – neue Sammelstelle für Spenden

Weil sich bereits am Sonntagmorgen so viele Menschen beteiligten, fuhren die nächsten Transporter früher ab als zunächst geplant. Deswegen will die Gruppe rund um Myroslav Chemerys auch am Anfang der Woche weiter Spenden sammeln – allerdings an einem neuen Ort. Denn der Carport ist Sonntagmittag längst voll. Neuer Sammelpunkt ab Montag ist die Russenstraße 48 in Probstheida.

Neben den Flüchtlingen, überwiegend Frauen und Kinder, würden auch Zivilverteidiger im Westen der Ukraine bedacht. „Diese mutigen Männer sind schlecht bis gar nicht ausgerüstet, brauchen dringend ballistische Schutzplatten für ihre Körper, aber eben auch Isomatten, Schlafsäcke und Medikamente.“ Bei diesen Worten ist dem Ukrainer aus Leipzig-Stötteritz anzumerken, wie sehr er mit seinem Volk leidet. Zum Abschied gibt er sich kämpferisch: „Slawa Ukraina!“ – „Es lebe die Ukraine!“

Weitere Möglichkeiten, für die Menschen in der Ukraine zu spenden, finden Sie hier.

Von Dominic Welters/jhz