Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat das HomePlanet-Hostel in Leipzig-Connewitz am Tag vor Heiligabend seine Türen für obdachlose Menschen geöffnet. In den wegen des Beherbergungsverbots leer stehenden Zimmern können 13 Gäste übernachten und werden mit Essen versorgt. Für die Aktion werden noch Spenden benötigt.