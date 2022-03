Leipzig

Sie hatten gehofft, dass der Alptraum endlich ist, dass irgendwann keine Bomben mehr auf ihre Heimatstadt Charkiw fallen, keine Raketen mehr einschlagen, keine Menschen mehr getötet oder verletzt, keine Gebäude mehr in Schutt und Asche gelegt werden. Nach acht verheerenden Kriegstagen hatte das ukrainische Musiker-Ehepaar Dmytro Faustov (Saxophonist und Klarinettist) und Cellistin Polina Faustova (beide 26), keine Hoffnung mehr auf ein zeitnahes Ende der Invasion.

Flucht unter Todesangst aus Charkiw

Dmytro Faustov: „Jeden Tag starben mehr und mehr Menschen, wir hörten nur noch Explosionen, Bomben und Raketen.“ Seine Frau: „Wir konnten nicht glauben, was geschah, bis wir mit die Zerstörung und die russische Armee sahen. Bomben trafen unser Nachbarhaus.“ Sie wollten und mussten raus aus Charkiw, flüchteten unter steter Todesangst im eigenen PKW aus dem Kriegsgebiet.

Lesen Sie auch So können Sie ukrainischen Flüchtlingen noch helfen

Nach einer achttägigen Odyssee erreichten Polina und Dmytro Leipzig und kamen bei einer Leipziger Anwältin unter. „Jetzt sind wir in Deutschland und wollen unsere Musik und Kunst mit anderen teilen - und alle auf die Situation in der Ukraine aufmerksam machen“, sagen die beiden Profimusiker, die am Donnerstag, 20 Uhr, zusammen mit der Chocolate-Band zur „Ukrainian Night“ ins Leipziger Chocolate bitten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle Eintrittsgelder, Spenden und die Sponsorengelder des Konzerts mit humanitärem Hintergrund werden an den Verein S.O.S. Leipzig gespendet. Der Verein hilft in diesen Tagen und Wochen ukrainischen Kriegsflüchtlingen.

Von Guido Schäfer