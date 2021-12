Leipzig

Silvester gilt auch als Sternstunde der Gastronomie. In Restaurants wird gegessen und getrunken, in Bars gefeiert. Doch statt mit hohen Erwartungen in Richtung Jahreswechsel zu blicken, müssen sich Leipzigs Gastwirte in diesem Jahr erneut mit ganz anderen Fragen umtreiben. Etwa der: Wer geht überhaupt noch ins Restaurant, wenn die Feier schon um 20 Uhr beendet ist?

Seit Ende November gilt in Sachsen eine Sperrstunde in Restaurants. Um 20 Uhr ist also Feierabend, auch wenn der Gast eigentlich noch bleiben möchte. Wirte befürchten nun, dass diese Regelung ihr wichtiges Geschäft zum Jahreswechsel konterkariert.

Von 20 Reservierungen drei übrig

„Vor der neuen Verordnung hatten wir 20 Reservierungen. Von denen sind noch drei übrig geblieben“, sagt Matthias Reinhardt, Chef vom Gasthaus Alte Nikolaischule. Normalerweise hätte er bis 22 Uhr geöffnet, jetzt muss Reinhardt auf die Uhr schauen und seinen Gästen mitteilen: „Bitte kommt spätestens 18 Uhr!“

Matthias Reinhardt vom Restaurant Alte Nikolaischule: Kaum noch Reservierungen Quelle: André Kempner

Diese Frist hat sich Reinhardt selbst gesetzt, als eine Art Zeitfenster. Wer entspannt aufessen möchte, soll spätestens bis dahin erscheinen, sonst wird es knapp. „Drei Gänge können Sie da schon schaffen“, sagt er zuversichtlich.

Restaurants haben noch freie Plätze

Im Hinblick auf die Corona-Regeln spricht Reinhardt von „ungleichem Wettbewerb“. Um das zu verstehen, genügt ein Blick in andere Bundesländer: Im Nachbarland Sachsen-Anhalt gibt es keine Sperrstunde, der Freistaat Bayern gewährt Restaurants eine Öffnung bis 22 Uhr samt Ausnahme an Silvester, Hamburg ermöglicht extra an Silvester Öffnungszeiten bis nach null Uhr. Noch dazu dürfen Hotels und Unterkünfte in Sachsen keine Übernachtungen zu touristischen zwecken anbieten.

Reinhardt zufolge leiste die Sperrstunde keinen Beitrag zur Reduktion der Fallzahlen, sondern verlagere das Infektionsgeschehen nur. „Die Leute holen sich nach 20 Uhr To-Go etwas oder fahren nach Halle“, sagt er – dort gibt es weniger strenge Auflagen.

Gleicht ein kurzfristiger Restaurantplatz am Silvesterabend schon mal einem Sechser im Lotto, herrscht in diesem Jahr verkehrte Welt: Das Reservierungsportal „OpenTable“ weist für den Freitag noch einige freie Restaurantplätze in Leipzig aus. Wer etwas flexibel ist, wird schnell fündig.

Im Restaurant anfeiern, dann geht es nach Hause

Wie Henrik Dantz, Betreiber zahlreicher Leipziger Lokale, berichtet, sei es in den vergangenen Jahren um diese Zeit fast unmöglich gewesen, noch an einen Tisch zu kommen. „Normalerweise wären wir seit zwei bis drei Monaten ausverkauft“, sagt Dantz, der unter anderem die Milchbar Pinguin und das Spizz führt. Jetzt hat er sogar im Barfusz mitten im Leipziger Zentrum noch Tische frei – sein Team offeriert dort ab 17 Uhr ein Silvestermenü. Und auch seine anderen Betriebe sind bis 20 Uhr geöffnet, resignieren möchte er schließlich nicht. „Da kann man wenigstens Silvester anfeiern“, sagt Dantz.

Gastronom Henrik Dantz im Barfußgässchen: „Normalerweise wären wir seit zwei bis drei Monaten ausverkauft gewesen“ Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Dass viele Menschen in diesem Jahr nicht in Leipzig feiern wollen, kann er indes nachvollziehen. So mache Gastronomie in Sachsen gerade wenig Spaß. „Nach Halle ist es da nur ein Katzensprung“, sagt er. Andere würden wiederum gleich ganz zuhause bleiben. „Viele Menschen sind vorsichtig und sagen sich: Dann bleibe ich vorsichtshalber auch noch das zweite Jahr infolge daheim.“

Kontrollen zuhause sind kaum möglich, im Restaurant schon

Darauf weist auch Axel Klein, Hauptgeschäftsführer vom Hotel- und Gaststättenverband in Sachsen, hin. „Wo feiere ich denn, wenn nicht im Restaurant?“, fragt Klein. Und liefert die Antwort gleich mit: „Natürlich zuhause“.

Während das Ordnungsamt in gastronomischen Einrichtungen noch kontrollieren kann, ist das in den eigenen vier Wänden allerdings kaum möglich. Die Behörde betont selbst, dass die Unverletzlichkeit der Wohnung ein hohes Gut sei. So wurden schon über Weihnachten verdachtsunabhängige Kontrollen ausgeschlossen. Überprüfungen in Gaststätten erfolgten hingegen „vordergründig präventiv und somit verdachtsunabhängig. Liegen konkrete Hinweise zu Regelverstößen durch Dritte vor, wird auch diesen Hinweisen gezielt nachgegangen“, erklärt Claudia Geißler-Ploog, amtierende Leiterin des Leipziger Ordnungsamtes, auf Nachfrage der LVZ.

Gastwirt Matthias Reinhardt weist indes auf einen ganz anderen Umstand hin: So seien Restaurant-Gänger gar keine Partymacher. „Das Klientel im Restaurant ist vernünftig, setzt sich und isst etwas – macht aber keine Party.“ Im Privaten gehe es im Gegenzug mitunter hoch her.

Von Florian Reinke