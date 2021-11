Corona beschert der Leipziger Dauerbaustelle Permoserstraße einen mehrwöchigen Bauverzug: Statt am 23. November wird die Trasse höchstwahrscheinlich erst kurz vor Weihnachten wieder in beide Richtungen nutzbar sein, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die Anwohner sind sauer.