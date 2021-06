Sperrung von Markkleeberger und Störmthaler See im Leipziger Südraum endet

Markkleeberg/Großpösna/Leipzig

Der Sommer kann kommen: Markkleeberger und Störmthaler See sind wieder sicher und sollen ab Sonnabend wieder geöffnet werden.

Die für die Tagebausanierung zuständige Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) teilte am Donnerstag mit, dass Sachverständige für Geotechnik grünes Licht für die Nutzung der beliebten Seen im Südraum gegeben haben. Damit steht einer Freigabe der Seen nichts mehr im Wege. „Die wird vom Landratsamt des Landkreises Leipzig mit Wirkung zum 12. Juni 2021 bekannt gemacht“, so LMBV-Sprecher Uwe Steinhuber am Donnerstagnachmittag.

Risse deuten auf Lebensgefahr

Wie berichtet, waren Mitte März bei Kontrollen im Böschungssystem des Kanals zwischen Störmthaler und Markkleeberger See Risse nahe der Schleuse entdeckt worden. Nach Ansicht eines Sachverständigenteams zeigten die Risse „Defizite bei der dauerhaften Standsicherheit der Böschung und des Schleusenbauwerks“. Sie empfahlen eine sofortige Abriegelung des Gebietes und Sanierungsmaßnahmen.

Wegen der Beschaffenheit des Baugrundes war die Einbindung der Spundwände in die seitlichen Kippenböschungen komplizierter als angenommen und sorgte für Verzögerungen. Quelle: Rainer Küster

Hintergrund: Die beiden Seen sind aus Tagebaulöchern entstanden. Der Bereich der Verbindung war künstlich aufgeschüttet worden, um unter anderem auch die Autobahn 38 darüber führen zu können. In den aufgeschütteten Bereich wurde auch die Schleuse gebaut, die nach Flutung der Löcher unter einem gewaltigen Wasserdruck stand. Zur Erinnerung: Der Störmthaler See liegt vier Meter höher als der Markkleeberger See. Jedes Böschungsleck könnte somit wie ein Stöpsel wirken, der aus einer riesigen Badewanne gezogen wird.

Auslaufen des Sees befürchtet

Entsprechend fürchteten die Behörden ein Auslaufen des Störmthaler Sees mit einer riesigen Flutwelle und Lebensgefahr für alle am und im Wasser. Unter anderem deswegen wurde sämtlicher Betrieb auf den beiden Seen vorübergehend verboten. Das führte in Verbindung mit den Corona-Schutzmaßnahmen zu einer beinahe kompletten Einstellung aller Aktivitäten am See: Schifffahrt, Segelschulen, Gastronomie – über Wochen ging gar nichts. Inzwischen sichern mehrere aufwendig errichtete Querbauwerke unterhalb und oberhalb der Schleuse die Gewässer – sie wurden damit quasi komplett voneinander getrennt.

Die Arbeiten sind jetzt auch unterhalb der Schleuse auf der Zielgeraden. Über diese dreistufige Kaskade soll das Wasser aus dem vier Meter höher gelegenen Störmthaler See künftig in den Markkleeberger See abfließen können. Quelle: Rainer Küster

Notfalls ganz schnell räumen

Ein „fortgeführtes Kontrollmonitoring und ein Krisenreaktionsplan“ machten die Gutachter jetzt zur Bedingung für die Wiedereröffnung der Seen. Unter anderem soll so sichergestellt sein, dass die Gewässer bei Gefahr binnen 24 Stunden unter Mitwirken der Kommunen und Ordnungsbehörden geräumt werden können. Anlieger hatten nach Sperrung der Gewässer bereits Post von ihrer Kommune bekommen, in der die Maßnahmen für die detailliert aufgeschrieben waren.

Eine Rückkehr zu früheren, gänzlich unbeschwerten Zeiten am See wird es auch nach Wiedereröffnung in absehbarer Zeit nicht geben. Ein Ende der aktuellen Sofort-Bauarbeiten stellte LMBV-Sprecher Steinhuber zwar für „voraussichtlich Mitte des Jahres 2021“ in Aussicht. Für den Kanal – ein wesentlicher Erlebnismoment auch für die Seeschifffahrt – sieht die Prognose aber weniger rosig aus: „Der Kanal bleibt gesperrt und ist dazu auf beiden Seiten mit Bojen gekennzeichnet“, so Steinhuber.

Von Jörg ter Vehn