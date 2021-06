Mit großem Aufwand haben die Tagebausanierer den Markkleeberger und den Störmthaler See südlich von Leipzig gesichert – jetzt gibt es Entwarnung.

Markkleeberger und Störmthaler See wieder sicher und frei

Sperrung aufgehoben - Markkleeberger und Störmthaler See wieder sicher und frei

Sperrung aufgehoben - Markkleeberger und Störmthaler See wieder sicher und frei