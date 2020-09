Spezialkräfte räumen besetztes Haus in Ludwigstraße

Leipzig

Morgens um sechs Uhr rückte die Polizei im Leipziger Osten an: Beamte der Bereitschaftspolizei und Spezialkräfte räumten am Mittwoch das seit 21. August besetzte Haus in der Ludwigstraße 71. „Es ist geordnet und friedlich verlaufen“, teilte Polizeisprecherin Maria Braunsdorf auf LVZ-Anfrage mit. Bereits gut eine Stunde nach Beginn des Einsatzes sei die Situation gesichert gewesen.

Die Räumung geht zurück auf einen Beschluss des Amtsgerichts, nachdem der Eigentümer des Hauses Strafanzeige gestellt hatte. Nach LVZ-Informationen wurde dieser Gerichtsbeschluss zeitnah umgesetzt. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr in dem seit längerer Zeit leer stehendem Gebäude. Sie sollten in jene Etagen vordringen, die aufgrund eines maroden Treppenhauses für die Beamten nicht sofort erreichbar waren.

Besetzer offenbar verschwunden

Ob und wie viele Besetzer die Räumtrupps am Morgen antrafen, konnte die Polizei noch nicht abschließend sagen. Nach ersten Informationen soll mit Beginn der Räumung niemand mehr in dem Gebäude gewesen sein. Womöglich waren die Besetzer auf eine Räumung vorbereitet.

Wegen des Polizeieinsatzes ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Quelle: Kempner

Der Polizeieinsatz soll mindestens noch in den Vormittagsstunden andauern, prognostizierte Braunsdorf. Fraglich sei, ob es zu sogenannten Resonanzaktionen der linken Szene komme. Vor Ort ist auch die Verkehrspolizei, teilte die Sprecherin mit. In nächster Zeit sei in dem Bereich noch mit Einschränkungen für Autofahrer zu rechnen.

Kritik autonomer Gruppen

Linke Gruppen hatten das Gebäude besetzt mit dem Ziel einer „Rückeroberung des öffentlichen Raums und der Schaffung freier, nicht-kommerzieller Räume“, wie ein Bündnis „ Leipzig besetzen“ mitgeteilt hatte. Dabei handele es sich nach eigenen Angaben um einen Zusammenschluss autonom agierender Gruppen. Die Besetzer kritisierten, dass das Haus seit 20 Jahren leer stehe, während Mieten steigen würden, Wohnraum immer knapper werde und „die Kommerzialisierung des städtischen Raums“ voranschreite.

Ersten Twittermeldungen von „ Leipzig besetzen“ zufolge wollen sich Besetzer und Unterstützer an der Hedwigstraße und an der Hermann-Liebmann-Straße sammeln, um zu ermitteln, ob jemand festgenommen wurde. Zuvor wurde bereits dazu aufgerufen, den Polizeieinsatz zu beobachten und auch zu blockieren und sabotieren.

