Leipzig

Sie soll Verbandsgelder veruntreut haben, um ihre Spielsucht zu finanzieren: Gegen die Schatzmeisterin des Kreisverbandes Leipzig der Kleingärtner Westsachsen ist Anklage erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft der 63 Jahre alten Frau 279 Fälle der gewerbsmäßigen Untreue vor. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Wann der Prozess am Schöffengericht des Amtsgerichts Leipzig stattfindet, steht noch nicht fest.

Der Finanzskandal war Ende vorigen Jahres aufgeflogen. Im Zusammenhang mit der Prüfung des jährlichen Geschäftsabschlusses hatte sich die Schatzmeisterin selbst angezeigt. Später folgten auch Strafanzeigen von Mitgliedern des Verbandes. Dies war letztlich auch Anlass für die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, hieß es.

Rund 213 000 Euro abgezweigt

Mittlerweile haben die Ermittlungsbehörden ein genaues Bild des mutmaßlich illegalen Finanzgebarens der Schatzmeisterin gewinnen können. Laut Anklage soll die Frau zwischen Anfang 2018 und November 2019 dem Konto des Kreisverbandes rund 213 000 Euro entnommen haben, um ihre Spielsucht zu finanzieren. „Sie bediente sich am Verbandskonto durch Barabhebungen und Überweisungen auf ihr eigenes Konto, die sie in Sammelüberweisungen versteckte“, so die Staatsanwaltschaft. Mittlerweile habe sie jedoch aktiv an der Aufklärung mitgewirkt. Und sie beglich bereits einen Teil des Schadens in Höhe von rund 30 000 Euro.

Kein Tatverdacht gegen Geschäftsführer

Im Zuge der Ermittlungen waren zwischenzeitlich auch der Geschäftsführer und die Kassenprüfer des Verbandes in den Fokus der Staatsanwaltschaft geraten, wobei sich allerdings kein hinreichender Tatverdacht ergab. „Die ihnen vorgeworfenen Versäumnisse bei der Kontrolle der Schatzmeisterin, die selbst Mitglied des Vorstandes war, genügen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hierfür nicht, da eine Strafbarkeit wegen Beihilfe zur Untreue vorsätzliches Handeln voraussetzt“, hieß es.

Da die Schatzmeisterin sowohl über eine kaufmännische Ausbildung als auch langjährige Praxiserfahrung verfüge, habe sie aufgrund ihrer Qualifikation und ihres kompetenten Auftretens volles Vertrauen genossen. „Wegen dieser Umstände durften sich der Geschäftsführer und die Kassenprüfer im Tatzeitraum auf die Angeschuldigte und deren Erklärungen verlassen“, befand die Staatsanwaltschaft.

Von Frank Döring