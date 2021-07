Spontan-Impfungen auf der Festwiese Leipzig

Leipzig

Wer Anfang August zu einer Veranstaltung auf der Festwiese geht, hat direkt vor Ort die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die Festwiese Leipzig ist damit der erste Konzertort Sachsens, an dem Veranstalter ein offenes Impfangebot machen. „Dank der Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, dem Deutschen Roten Kreuz und seinen Partnern haben wir eine kreative Lösung gefunden, um aktiv zur Steigerung der Impfquote in Sachsen beizutragen“, sagt Philipp Franke, Geschäftsführer der ZSL.

Konkret betrifft das Angebot die Veranstaltungen „Stand up 44“ (das Comedy-Programm von Felix Lobrecht) am 1. und 2. August, sowie das Konzert von Alligatoah am 4. August. Ab 13 Uhr bis zum Veranstaltungsbeginn steht im Foyer der Quarterback Arena ein mobiles Impfteam bereit. Verwendet wird der Impfstoff von BioNtech. Es sind Erst- und Zweitimpfungen möglich. Die Impfungen erfolgen durch die Teams von Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfallhilfe oder Malteser-Hilfsdienst, die vom Deutschen Roten Kreuz koordiniert werden.

Chance für Veranstaltungsbranche

Das Impfangebot richtet sich an alle – unabhängig vom Veranstaltungsbesuch. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Lediglich der Personalausweis, die Krankenkassenkarte und der Impfpass müssen mitgebracht werden. Es werde damit gerechnet, etwa 300 Menschen pro Veranstaltung ein Impfangebot machen zu können, so Caroline Tegel, PR-Assistentin der ZSL Betreibergesellschaft.

Die ZSL sieht die Impfungen als Perspektive für die Veranstaltungsbranche und will gleichzeitig die Impfbereitschaft in Sachsen steigern. „Diese Chance müssen wir ergreifen! Jetzt ist es an uns, die Ärmel hoch zu krempeln, um im Herbst wieder Veranstaltungen genießen zu können“, bekräftigt Matthias Kölmel, Geschäftsführer der ZSL.

Eine Fortsetzung des Impfangebotes ist bei den kommenden Handballspielen des SC DHfK Leipzig geplant. Zusätzlich zum Impfangebot bleibt bei den kommenden Veranstaltungen das Testzentrum im Foyer der Arena ab 13 Uhr geöffnet.

