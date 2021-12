Was haben die Leipzigerinnen und Leipziger in diesem Jahr gehört? Der Spotify-Jahresrückblick verrät die beliebtesten Songs, Interpreten und Podcasts. Ein Musikgenre ist dabei besonders beliebt.

Der Spotify Jahresrückblick zeigt, was in Leipzig am meisten gehört wurde. Mit dabei: Rapper Bonez MC und Badmómzjay. Quelle: Andre Kempner/dpa/mvd