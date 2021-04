Leipzig

Lea Knoff ist 25 Jahre alt, stammt aus Bremen und studiert in Halle Erziehungswissenschaften. Am Sonnabend gehörte sie zu den Organisatorinnen bei drei Kundgebungen des Sozialistisch-Demokratischen Studierendenverbandes (SDS) in Leipzig. Wir fragten sie, warum jetzt auch Studies auf die Straße gehen.

Die Fans der Querdenken-Bewegung sind heute gar nicht nach Leipzig gekommen. Warum habt Ihr trotzdem gleich drei Kundgebungen durchgeführt?

Lea Knoff: Wir sind keine Gegendemo. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen nicht nur gegen etwas sein, sondern Lösungen für echte Probleme anbieten. Ob nun heute Querdenker in Leipzig präsent sind oder nicht – das ist für uns völlig zweitrangig.

Die digitale Lehre an den Hochschulen läuft doch aber weiter. Welche echten Probleme hast Du als Studierende oder Deine Kommilitoninnen konkret?

Ich sitze jetzt seit über einem Jahr im Lockdown, jeden Tag in meinem WG-Zimmer. Auf 13 Quadratmetern muss ich studieren, essen, schlafen. Die Kontakte nach draußen sind extrem eingeschränkt. Früher war mein Lebensmittelpunkt der Campus. Jetzt sind viele digitale Vorlesungen nur aufgenommen, da kann man nicht mal Rückfragen stellen. Fast alle Studierenden haben ihre 450-Euro-Jobs verloren, weil die Gastronomie und Klamotten-Läden zuerst geschlossen wurden. Die Sonderhilfe des Bundes wird nur einmalig gezahlt. Ich selbst kam dafür gar nicht infrage, weil ich noch Ersparnisse habe. Studierende sind die Altersgruppe, die in der Impfpriorität ganz hinten steht. Es fehlt eine realistische Perspektive für die Wiederöffnung der Hochschulen. Die Politik spielt die Auswirkungen im Hochschulbereich herunter, bedient nur die Interessen der Wirtschaft. Auf Arbeit darf man jeden Tag fahren, aber in die Hochschule nicht.

Ihr habt euch den Forderungen der Initiative „#ZeroCovid“ angeschlossen. Dazu gehört ein „solidarischer Shutdown“. Was ist darunter zu verstehen?

Seit November eiern wir von einem Lockdown light zum nächsten – ohne dass es sichtbare Rückgänge bei den Ansteckungszahlen gibt. Die medizinischen Einrichtungen, vor allem die Pflegerinnen und Pfleger sind total überlastet. Deshalb haben wir heute auch vor dem Uni-Klinikum und vor dem Corona-Testzentrum im Rathaus demonstriert. Statt immer wieder den Interessen der Wirtschaft nachzugeben, sollte die Politik einen solidarischen Shutdown für mehrere Wochen beschließen. Das heißt – auch alle nicht systemrelevanten Firmen stellen die Präsenzarbeit für diese Zeit ein. Damit ließen sich die Inzidenzzahlen wirklich schnell senken – und im Anschluss im Zusammenspiel mit immer mehr Impfungen das gesamte Leben im Land vorsichtig wieder hochfahren. Also mit Kultur, den Schulen, Kitas, Gastronomie, der Wirtschaft und mit den Hochschulen.

Von Jens Rometsch