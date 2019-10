Halle/Leipzig

Der Terroranschlag von Halle wird weiter heftig debattiert. Am Mittwoch vor einer Woche hatte ein schwer bewaffneter Deutscher versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen, in der rund 50 Gläubige den jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Als der Plan misslang, erschoss der Täter eine 40 Jahre alte Passantin...