"St. Franziskus": Leipzig bekommt eine neue katholische Kita

Angelika Lucius ist anzusehen, das sie sich auf den 2. November freut. An diesem Tag geht sie an den Start, die sechste Kindereinrichtung des katholischen Wohlfahrtsverbandes Caritas in der Messestadt. „Dann beginnen wir mit der Eingewöhnungsphase. Erst einmal mit 15 Kindern. Bis zum Jahresende werden es etwa 30 Mädchen und Jungen sein, die wir in zwei Krippen- und einer Kindergartengruppe betreuen“, sagt die gebürtige Thüringerin, die für ihren neuen Job Hamburg den Rücken kehrte, um bei einem Projekt dabei zu sein, bei dem Nachwuchs besondere Werte vermittelt werden sollen. Bei dem St. Franziskus aus der Taufe gehoben wird.

Nach dem Heiligen Franz von Assisi ist die neue Kita an der neuen Ruth-Pfau-Straße benannt. Beide Persönlichkeiten – der Sohn eines reichen Tuchhändlers aus Umbrien, der den Franziskanerorden gründete (1181 bis 1226), sowie die aus Leipzig stammende Ordensschwester und Frauenärztin (1929 bis 2017), die sich in Pakistan dem Kampf gegen die Lepra-Krankheit verschrieb – wollten vor allem eins: Jesus Christus nachfolgen und den Menschen dienen.

Platz für 139 Steppkes

Raum bietet die Kindertagesstätte gar 139 Steppkes. Das Erdgeschoss ist den 39 Krippenkindern vorbehalten, die erste Etage den 100 Kindergartenkids. Sechs integrative Plätze sind inbegriffen, „denn der Inklusionsgedanke ist ein zutiefst christlicher“, betont Leiterin Angelika Lucius. Vor allem die Musik, die im Konzept der neuen Einrichtung eine wichtige Rolle spielt, soll beim Miteinander von gehandicapten und nicht gehandicapten Kindern als Medium dienen. „Denn beim Musizieren sind wir alle gleich“, sagt die 49-Jährige, die mal Krankenschwester war, Kulturmanagement und Musikpädagogik studierte und schließlich zur Kita-Fachkraft avancierte. Das spielerische Erleben von Klängen und Rhythmen fördere das multisensorische Lernen mit allen Sinnen und diene zugleich der Sprachförderung.

Dass Angelika Lucius und ihr Team aus weiteren sieben Erzieherinnen zunächst mal nur eine eher kleine Belegung betreuen, hat vor allem einen Grund: den Fachkräftemangel. „Für den Anfang hätte ich schon gern noch zwei Erzieher. Aber die müssen sich erst einmal finden“, schildert die Leiterin. Auch Tobias Strieder, Vorstand des Caritasverbandes Leipzig, sehnt weitere Mitarbeiter herbei. „Wir stecken diesbezüglich, so wie alle anderen freien und kommunalen Träger auch, mitten in der Krise“, räumt der 50-Jährige ein. Daher öffne sich der katholische Wohlfahrtsverband im Kita-Bereich ein wenig. Was bedeutet: „Wir freuen uns auch über Bewerberinnen und Bewerber, die sich, ohne getauft zu sein, mit dem christlichen Profil unserer Kitas verbunden fühlen“, sagt Strieder.

Attraktiv ist der Arbeitsplatz St.-Franziskus-Kita allemal. Die beiden Ebenen sind überaus geräumig, auffallend hell und modern eingerichtet; in Zeiten von Corona kein Nachteil. Der attraktive Spielplatz samt Mini-Garten wird bestimmt einmal ein kleines Paradies.

Die hofseitigen Zimmer der „Sonnenscheine“, „Regenwürmer“ oder „Schmetterlinge“ bieten verschiedene Themenschwerpunkte: Dabei geht es neben dem Musikmachen um Bücher, ums Forschen und Entdecken, ums Theaterspielen, ums Bauen und Konstruieren und natürlich auch um die Bewegung. Gesundes Kochen in einer schmucken Küche darf nicht fehlen. „Gruppenarbeit mit gruppenübergreifenden Angeboten“, nennt Angelika Lucius das. In allen Räumen gilt dabei ein und dasselbe Credo: sich verstehen und miteinander reden lernen. „Das braucht unsere Gesellschaft dringender denn je“, sagt sie.

Bauherr des L-förmigen Gebäudes ist das katholische St. Elisabeth-Krankenhaus Connewitz. Das Vorhaben kostet rund 18 Millionen Euro. In den Stockwerken drei bis sechs sind moderne Wohnungen entstanden, derweil die zweite Etage dem Hauptmieter Caritas vorbehalten bleibt. Die Dienste Schuldner- und Insolvenzberatung, Allgemeine Soziale Beratung, Migrations- und Flüchtlingsberatung, Rückkehrberatung, Schwangerschaftsberatung, Stromspar-Check sowie das ambulant betreute Wohnen sind ab dem 19. Oktober nicht mehr im Agnes-Haus in der Elsterstraße, sondern im neuen Beratungszentrum an der Propstei beheimatet.

Info: Für die Kita liegen derzeit mehr als 500 Anmeldungen vor. Wer als Erzieher/Erzieherin in St. Franziskus oder in einer anderen Kita der Caritas-Familie einsteigen will, wendet sich an Leiterin Angelika Lucius – E-Mail kita.st.franziskus@caritas-leipzig.de – oder bewirbt sich unter E-Mail bewerbung@caritas-leipzig.de

Von Dominic Welters