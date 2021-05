Leipzig

War es nur eine extreme Geschmacklosigkeit oder mehr? Leipzigs Polizisten, Kriminalisten und Staatsschützer haben am Montag Schmierereien am Synagogendenkmal in der Gottschedstraße entdeckt, die ihnen Rätsel aufgeben. Die beiden 3,5 mal 1,8 Meter großen Zeichen wurden in brauner und schwarzer Farbe an der Rückseite der Mauer angebracht, die das Denkmal von einer Grünanlage und einem Parkplatz abschirmt. Aufgesprüht worden sind dort Kürzel, wie sie in der Sprayer-Szene üblich und mittlerweile an vielen Stellen in Leipzig zu finden sind.

Doch bislang hatte die Szene die Wand dieses politischen Denkmales verschont. Ob die Schmierereien mit der hoch aufgeladenen Situation in Nahost zusammenhängen, wird jetzt geklärt. Auch eventuelle Verbindungen zu den anti-israelischen Protesten in aller Welt und in Leipzig (die LVZ berichtete) werden analysiert. An einem der beiden Schriftzüge ist auch „Free Fokus!“ zu lesen. „Wir wissen noch nicht, was das für eine Botschaft sein soll“, erklärte ein Polizeiführer am Montagabend gegenüber LVZ. Inzwischen habe jedoch der Staatsschutz Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Laut Polizei sollen die Vandalen irgendwann zwischen Sonntagabend und Sonntagnacht zugeschlagen haben.

Von Andreas Tappert