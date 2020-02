Stabbrandbombe – erneut Weltkriegsmunition im Leipziger Norden gefunden

Leipzig/Rackwitz

Auf dem Gewerbeareal mit der Bezeichnung Seehausen II im Leipziger Norden ist erneut Weltkriegsmunition gefunden worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, habe die Baufirma diese am Dienstag gegen 13 Uhr bei Sondierungsarbeiten entdeckt, die gezielt unternommen wurden, um Kampfmittel im Boden ausfindig zu machen. Zur Beräumung war der sächsische Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz. Wie die Polizei weiter mitteilt, handelt es sich bei dem Fund erneut um eine Stabbrandbombe.

Bisher letzter Fund vor einer Woche

Erst am vergangenen Dienstag war während archäologischer Untersuchungen ein solcher Sprengkörper auf dem Feld zwischen der Podelwitzer Straße und der B 184/Maximilianallee gefunden worden. Der herbeigerufene Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte den Sprengkörper als transportfähig eingestuft und die Stabbrandbombe in die Kampfmittelzerlegeeinrichtung in Zeithain verbracht. Auch dieses Mal konnte laut Polizei in dieser Art vorgegangen werden.

Auf dem Areal nahe Podelwitz plant die Beiersdorf AG, eine Fabrik für Kosmetik und Körperpflegemittel zu errichten. In Vorbereitung dessen laufen seit Ende des vergangenen Jahres archäologische Untersuchungen.

Trotz der inzwischen zweiten entdeckten Stabbrandbombe handele es sich bei den Funden um Einzelfälle, erklärte Jürgen Scherf, Sprecher des sächsischen Polizeiverwaltungsamtes, zu dessen Aufgaben auch die Kampfmittelbeseitigung zählt. Die etwa 1,7 Kilogramm schweren und etwa 40 Zentimeter langen Stabbrandbomben seien während des Zweiten Weltkrieges gebündelt, nicht selten mehr als 100 Stück zusammen, transportiert und abgeworfen worden. Daher könne erst bei einem Fund von beispielsweise zehn Stück in einem begrenzten Gebiet davon ausgegangen werden, dass weitere Kampfmittel zu finden seien, so Scherf.

Von Mathias Schönknecht