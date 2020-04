Ex-Kasernen im Leipziger Norden: So geht es weiter

Leipzig

Es ist erst 13 Jahre her, da hatte die Bundeswehr die Theodor-Körner-Kaserne in Gohlis verlassen. Die Abrüstungsmaßnahme war zugleich der Auftakt für ein gewaltiges Bauprojekt. Seitdem sind über 1000 Wohnungen rings um die Olbrichtstraße entstanden. Sie befinden sich allesamt in früheren Militäranlagen, die ab 1890 entstanden waren – zunächst als Ersatz für die Pleißenburg. Zeitweise zählte die neue Garnison bis zu 8000 Soldaten in blauen Uniformen. Vor allem Infanterie.

Heeresbäckerei wird nun bezogen

In der früheren Heeresbäckerei hat der Projektentwickler Instone gerade 350 Wohnungen fertiggestellt. Nur noch wenige Restarbeiten bleiben in den Alt- und Neubauten rings um eine riesige Tiefgarage zu erledigen. Immer mehr Mieter ziehen gegenwärtig ein. „Jedoch kann ich aktuell noch keine Änderung in der Infrastruktur erkennen“, berichtet LVZ-Leserin Julia Müller. „Wichtige Themen sind aus meiner Sicht: Ist eine engmaschigere Anbindung für den ÖPNV geplant? Ist ein Kindergarten oder eine Schule geplant? Werden in der Nähe Einkaufsmöglichkeiten entstehen?“

Anzeige

Aus der früheren Heeresbäckerei in Leipzig sind jetzt rund 350 Wohnungen entstanden, mehr als 100 davon in Neubauten. Quelle: Kempner

Weitere LVZ+ Artikel

Für das Areal der früheren Heeresbäckerei hatte der Bebauungsplan der Stadt keine solche Versorgungseinrichtungen vorgesehen. Hintergrund: Gemäß dem Zentren-Konzept für den Einzelhandel sollte der Gohlispark (mit 8000 Quadratmetern Verkaufs- und Gewerbeflächen, darunter Lebensmittelmärkte, Restaurants, Bürgeramt, Post, Ärztehaus) in der nahe gelegenen Max-Liebermann-Straße geschützt werden. Von der Heeresbäckerei liegt das Center 500 Meter entfernt.

Stabsgebäude am Viertelsweg fertig

Dennoch könnte sich die Versorgungslage auch in direkter Nachbarschaft bald bessern. Im Mai will der Projektentwickler Quarterback Immobilien AG den Umbau des früheren Stabsgebäudes am Viertelsweg abschließen. In dem 22 Meter hohen Gebäude stehen dann – neben Büroflächen und 57 Wohnungen in den oberen Etagen – auch ein halbes Dutzend Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss zur Verfügung.

Mit der Fertigstellung des ehemaligen Stabsgebäudes ist nun die Verwandlung der Theodor-Körner-Kaserne zum Wohnquartier Siebengrün nach 13 Jahren abgeschlossen. Quelle: Kempner

Ein Bäcker mit kleinem Café sowie eine Physiotherapie haben sich bereits dort eingemietet, teilte das Leipziger Unternehmen mit. Auf dem ehemaligen Exerzierplatz davor schuf Quarterback zuvor schon eine Tiefgarage samt kleinerem Neubau.

Schlussstein für Quartier Siebengrün

Das siebengeschossige Stabsgebäude bildet zugleich den Schlussstein für die Umgestaltung der alten Theodor-Körner-Kaserne. Sie heißt nun Quartier Siebengrün, verfügt über etwa 350 Wohnungen, künstlich angelegte Gewässer und seit 2016 über eine Kita mit 104 Plätzen.

Im Wohnquartier Siebengrün entstand die Caritas-Kita St. Benno mit 104 Plätzen. Quelle: Kempner

Mit den Kaisergärten (150 Wohnungen) und Parc du Soleil (180) erhielten auch das frühere Bekleidungsamt sowie ein Lazarett neue Nutzungen. Beide Quartieren liegen nur einen Katzensprung neben dem Gohlispark. Nach LVZ-Informationen gibt es für die noch unsanierten Häuser des Parc du Soleil an der Max-Liebermann-Straße jetzt einen neuen Besitzer, der dort Gewerbe oder Seniorenwohnen plant.

Sanierung des Roten Riegels läuft

Am südlichen Ende der Olbrichtstraße sind die zwei ersten Bauabschnitte der König-Albert-Residenz fertig und voll vermietet. Aktuell läuft die denkmalgerechte Sanierung einer einstigen Reithalle und des Roten Riegels, so der Investor K&P aus Taucha. Die Vermarktung der ersten drei Neubauten (55 Wohnungen) beginne in Kürze. In einem der zehn Altbauten ist eine kleine Pension mit öffentlichem Restaurant vorgesehen. Insgesamt entstehen 350 Wohnungen mit innovativer Energieversorgung und Tiefgarage.

In der König-Albert-Residenz am südlichen Ende der Olbrichtstraße wird nun auch der Rote Riegel denkmalgerecht saniert. Quelle: K&P

Für das Areal westlich von König-Albert-Residenz und Heeresbäckerei laufen die Planungen in enger Abstimmung mit der Stadt Leipzig, hieß es weiter. Auf dieser sieben Hektar großen Trümmerfläche soll laut K&P ein „komplett neues Quartier mit vielfältigem Wohnraum, einer Schule, Kita, Einkaufszentrum und Einrichtungen des gesellschaftlichen Lebens“ heranwachsen. Jedoch wohl frühestens, wenn die König-Albert-Residenz vollendet ist.

Schule, Kita, Einkaufszentrum geplant

Die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) erklärten, dass die Ex-Kasernen schon von drei Seiten mit ÖPNV-Angeboten erschlossen sind. Am Südende der Olbrichtstraße hält die S-Bahn, im Norden die Buslinie 80, im Osten die Straßenbahnlinie 4 – zur Hauptzeit alle zehn Minuten.

Die ersten drei von fünf geplanten Neubauten auf dem Areal der König-Albert-Residenz werden Prinzengarde heißen und wie in diesem Entwurf aussehen. Quelle: K&P

Von Jens Rometsch