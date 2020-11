Leipzig

Wechsel im Aufsichtsrat der universitären Handelshochschule Leipzig (HHL): Zum 1. Januar 2021 wird Lutz Meschke den Vorsitz übernehmen. Darüber soll in der Aufsichtsratssitzung an diesem Mittwoch entschieden werden. Der 55-Jährige ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand Finanzen und IT bei der Porsche AG. Zugleich verantwortet er das Beteiligungsgeschäft der VW-Dachgesellschaft Porsche SE.

Meschke löst Dr. Tessen von Heydebreck (75) ab, der den Aufsichtsrat der HHL seit 2009 leitet und aus Altersgründen abtritt. Er sei froh, dass er an der Erfolgsgeschichte HHL habe mitwirken dürfen, sagte der 75-Jährige. Mit Meschke komme ein Nachfolger, „der aufgrund seiner Tatkraft und Zukunftsorientierung der Hochschulleitung auf dem weiteren Weg nach vorn ein exzellenter Sparringspartner sein wird“.

Stubner : Nachfolger werde neue Impulse setzen

HHL-Rektor Prof. Dr. Stephan Stubner zeigte sich ebenfalls erfreut über die Wahl. Meschke werde aufgrund seines beruflichen Hintergrunds neue Impulse setzen. „Ich habe ihn als anspruchsvollen Gesprächspartner kennengelernt, der ein sehr genaues Verständnis davon hat, in welche Richtung sich Universitäten entwickeln müssen, um langfristig Wert zu schaffen und in Forschung und Lehre relevant zu sein.“

Zugleich dankte er von Heydebreck, unter dem sich die HHL zu einer der führenden Business Schools in Europa entwickelt habe. Er habe es verstanden, die Balance zwischen höchsten Qualitätsansprüchen in Forschung und Lehre, dem wertorientierten Bildungsansatz und einem notwendigen Wachstumspfad zu halten. Die HHL habe von „einer herausragenden Persönlichkeit und seinen Erfahrungen“ profitiert. Die Einrichtung zähle zu den 25 besten Business Schools weltweit mit über 140 Partneruniversitäten und Studenten aus 65 Nationen.

HHL besteche wie Porsche durch Exzellenz

Der in Hilden ( Nordrhein-Westfalen) geborene Meschke gehört seit 2013 dem Aufsichtsrat der HHL an. Seitdem fördert die Porsche AG den Lehrstuhl für Strategisches Management und Unternehmertum im digitalen Zeitalter an der HHL. Zu seiner zukünftigen Aufgabe sagt der Manager: „Die HHL bildet unseren Unternehmer- und Führungsnachwuchs der Zukunft aus. Die Welt braucht fähige und verantwortungsvolle junge Menschen, die die Herausforderungen der Zukunft und Gegenwart effektiv und nachhaltig anpacken. Die HHL besticht wie Porsche durch Engagement und Exzellenz, auch beim Thema Digitalisierung gehört sie wie wir zu den Vorreitern.“ Deshalb sei es eine große Ehre für ihn, die Zukunft der Hochschule als Aufsichtsratsvorsitzender mitgestalten zu dürfen.

„Wir freuen uns, dass mit Lutz Meschke ein Vertreter eines der wichtigen Unternehmen in der Region in die Verantwortung geht“, freute sich Kristian Kirpal, Präsident der IHK zu Leipzig und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der HHL, über die Personalie. Die Porsche AG trete an vielen Stellen als Förderer und Impulsgeber in Leipzig auf. Er freue sich „auf das gemeinsame Engagement bei der Weiterentwicklung der HHL als exzellente Universität und als Begleiter von Unternehmertum und Digitaler Transformation hier vor Ort – in Sachsen.“

Von Andreas Dunte