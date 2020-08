Leipzig

Die Stadt Leipzig will in Kürze die Gebühren an ihren 216 Parkscheinautomaten drastisch anheben. In Teilen der Innenstadt steigen die Preise um mehr als 100 Prozent – auf drei Euro pro Stunde.

Konkret soll es in Zukunft nur noch zwei statt drei Parkzonen im Stadtgebiet geben. Laut einer Pressemitteilung des Rathauses vom Montag werden die bisherigen Zonen 1 (die City innerhalb des Promenadenringes) und 2 (entspricht etwa dem Tangentenviereck) zusammengefasst zur neuen Zone 1. Hier kostet eine halbe Stunde Parken mit dem Auto künftig 1,50 Euro (statt bisher 1 Euro in der City oder 70 Cent im Tangentenviereck mitsamt zum Beispiel dem Waldstraßenviertel).

Die neue Zone 1 reicht damit vom Elsterbecken im Westen bis zur Ludwig-Ehrhard-Straße, dem Gerichtsweg und der Johannisallee im Osten, von der Körnerstraße im Süden bis zum Chauseehaus im Norden. Der Preisanstieg in der City, wo es nur noch etwa 250 öffentliche Parkplätze der Kommune gibt, beträgt damit 50 Prozent, innerhalb des Tangentenvierecks samt den Parkplätzen an der Arena, am Zoo und am Uni-Klinikum rund 114 Prozent.

Diese Karte zeigt rot umrandet das Gebiet der neuen Parkzone 1 in Leipzig. Es entspricht etwa dem Bereich des Tangentenvierecks. Für jeweils 30 Minuten Parken auf bewirtschafteten Flächen sollen Autofahrer hier schon bald 1,50 Euro zahlen – also drei Euro pro Stunde. Quelle: Jens Rometsch

Das restliche Stadtgebiet wird zur neuen Parkzone 2. Dort kostet das Parken für eine halbe Stunde künftig 50 statt 30 Cent. Betroffen von dieser Erhöhung um 66 Prozent ist zum Beispiel auch der Parkplatz am Wildpark im Süden.

Höhere Preise bei Veranstaltungen

Das Abstellen von Bussen auf dafür ausgewiesenen Plätzen wird ebenfalls teurer. In der neuen Zone 1 kosten 30 Minuten Parken in Zukunft 4,50 Euro, in der neuen Zone 2 sind es 1,50 Euro. Bislang lagen die Preise bei drei Euro in der City, zwei Euro innerhalb des Tangentenvierecks und bei einem Euro im übrigen Stadtgebiet (also der neuen Zone 2).

Bei Großveranstaltungen sollen auf städtischen Parkplätzen in Zukunft zeitlich gestaffelte Tarife gelten: bis drei Stunden für fünf Euro, bei mehr als drei Stunden acht Euro.

Das Rathaus verspricht sich durch die Änderungen zusätzliche Einnahmen von etwa einer Million Euro im Jahr. Zuletzt habe das Gesamtaufkommen bei rund 2,7 Millionen Euro pro Jahr gelegen. Allerdings müssen laut der Pressemitteilung zunächst 108 000 Euro investiert werden, um die 216 Parkscheinautomaten in Leipzig umzuprogrammieren. Dies dauere etwa acht Wochen. Wann die Umrüstung beginnt, wurde nicht mitgeteilt. Voraussetzung sei, dass der Stadtrat die neue Parkgebührenverordnung beschließt, welche eine alte Verordnung aus dem Jahr 2011 ablösen soll. Der Termin für die Ratsentscheidung blieb am Montag offen.

Angleichung an die ÖPNV-Kosten

Begründet werden die Preiserhöhungen von der Stadtverwaltung vor allem mit Klima- und Umweltschutzbelangen. Bereits im Leipziger Luftreinhalteplan und im Lärmaktionsplan seien Änderungen in der Parkraumbewirtschaftung vorgesehen gewesen. Ein durchschnittlicher Parkplatz benötige 12,5 Quadratmeter Fläche – er solle in seinem Preis den Wert für die Stadtgesellschaft widerspiegeln, so das Rathaus.

„Die Parkgebühren sollen laut Luftreinhalteplan in einem ausgeglichenen Verhältnis zu den Einzelfahrkarten des Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stehen. Dem kommt die Stadt weiter entgegen, so dass es ab vier Stunden Parkdauer für zwei Personen in der Innenstadt günstiger wird, vom privaten Pkw auf Bus und Bahn umzusteigen“, hieß es in der Mitteilung.

Verwirrung bei Carsharing-Gebühr

In einer bislang nicht veröffentlichten Vorlage zu dem Thema argumentierte die Verwaltung unter anderem, der Wirtschaftsverkehr sei nicht betroffen, weil das Be- und Entladen von Lieferwagen ohnehin nicht als Parken gelte. Völlig unklar blieb vorerst, in welcher Höhe Leipzig eine Jahresgebühr für Carsharing-Fahrzeuge einführen wird. Das Thema ist seit Jahren heiß umstritten. Laut der Rathaus-Mitteilung vom Montag soll die Jahresgebühr 900 Euro pro Carsharing-Fahrzeug betragen, laut der noch nicht veröffentlichten Ratsvorlage hingegen nur 60 Euro. In beiden Fällen würden aber Elektrofahrzeuge von der neuen Carsharing-Gebühr befreit.

