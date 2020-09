Stadt Leipzig erweitert Angebote im Stadtteilpark „Am Wasserschloss“

Leipzig

Die Bauarbeiten rund um die Grünfläche am Wasserschloss Leutzsch gehen ab Montag in die nächste Runde. Insbesondere für Kinder und Jugendliche sollen die Maßnahmen ein größeres Spiel- und Bewegungsangebot schaffen, teilte das Amt für Stadtgrün und Gewässer am Mittwoch mit.

Geplant sei, dass bis Ende Juni 2021 die Betonstein-Spirale instandgesetzt werde, die Streetballfläche einen neuen geräuschdämmenden Belag bekomme und eine Calisthenics-Anlage für funktionelles Körpergewichtstraining, eine Tischtennisplatte sowie eine Bahn fürs Boule-Spielen hinzukommen. Außerdem könnten Anwohner und Besucher mit einem „Balkon mit Blick in das Quartier, benutzerfreundliche Treppenanlagen sowie barrierefreien Zugängen“ rechnen.

Baum- und Gehölzpflanzungen sollen die Maßnahmen abrunden. Zudem kommen Zugänge über die William-Zipperer-Straße und die Hans-Driesch-Straße hinzu. Rund 893.000 Euro soll das Projekt kosten, wovon 580.000 Euro vom Bund und Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellt werden. Bereits vor 15 Jahren waren durch die „EU-Gemeinschaftsinitiative URBAN II – Leipziger Westen“ eine Rittertafel und diverse Wege finanziert worden.

Von lcl