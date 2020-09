Stadt Leipzig hat sich Flächen im Umfang von Marienbrunn gekauft

Leipzig

Die Stadt hat in den vergangenen drei Jahren rund 1,1 Millionen Quadratmeter an Flächen für kommunale Aufgaben angekauft. Das entspricht etwa der Größe des Ortsteils Marienbrunn oder von 155 Fußballfeldern, teilte das Rathaus am Donnerstag mit.

Schwerpunkt dabei sei die Stadtentwicklung gewesen – 55,3 Millionen Euro wurden für Projekte aufgewendet, die der Lebensqualität dienen sollen. Zum Beispiel konnte das Liegenschaftsamt im März 2019 Verhandlungen mit der Deutschen Bahn zum Ankauf nicht mehr benötigter Brücken, Gleistrassen und Grünstreifen rings um den Viadukt Sellerhausen erfolgreich abschließen. Dort entsteht nun der Grünzug und Höhenweg „Parkbogen Ost“.

Anzeige

Käufe und Verkäufe nun in der Waage

Die von der Stadt im gleichen Zeitraum veräußerten Flächen hatten eine ähnliche Größenordnung. Verkäufe dienten hauptsächlich der Wirtschaftsförderung, so Matthias Kaufmann, der Leiter des Liegenschaftsamtes. Zum Beispiel konnten drei Hektar für die Ansiedlung des Bauriesen Goldbeck Nordost GmbH in Paunsdorf zur Verfügung gestellt werden. In Wiederitzsch gingen 28 Hektar an den Kosmetik-Hersteller Beiersdorf AG. Neben dem BMW-Werk erwarb Baytree Logistics gut zehn Hektar für Industrie- und Logistik-Hallen.

Weitere LVZ+ Artikel

Laut Kaufmann zeigen die Zahlen aus dem neuen „ Liegenschaftsbericht 2017 – 2019“, dass sein Amt die 2017 vom Stadtrat geänderte Liegenschaftspolitik bestmöglich umsetzt. Seitdem liege der Fokus nicht mehr auf finanziellen Einnahmen aus Verkäufen, sondern auf der Flächenvorsorge für öffentliche Aufgaben wie den Bau von Schulen und Kitas, Straßen oder Verwaltungsgebäuden. Größte Einzelinvestition dabei sei der Ankauf eines Grundstücks neben dem Stadtbad an der Eutritzscher Straße 17 für rund 14,5 Millionen Euro gewesen.

Ein Drittel von Leipzig gehört der Stadt

Die Gesamtfläche Leipzigs betrage knapp 30 000 Hektar. Davon befinde sich ein Drittel im Eigentum der Kommune. Oftmals gehe es dabei um Parks, Straßen oder Sportanlagen. 2200 Hektar davon verwalte das Liegenschaftsamt, wobei von diesen knapp 4000 Grundstücken nur rund 950 bebaut sind, heißt es in dem neuen Bericht weiter. Er ist ab sofort unter www.leipzig.de/immobilien als PDF-Datei abrufbar.

Von Jens Rometsch