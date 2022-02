Stadt Leipzig kündigt Fällarbeiten an – mehrere Hundert Bäume betroffen

Leipzig

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, kommt es in den nächsten Wochen im gesamten Stadtgebiet zu zahlreichen Baumpflege- und Fällarbeiten. Darauf wies das Amt für Stadtgrün und Gewässer am Freitag hin – und kündigte in diesem Zusammenhang auch temporäre Beeinträchtigungen an.

Wie es hieß, benötigen vor allem im Schlosspark Lützschena bis Ende Februar rund 200 Bäume einen Pflegeschnitt. Etwa 150 Bäume müssten ganz gefällt werden, sie seien bereits so stark geschädigt oder gänzlich abgestorben, dass ein Erhalt nicht mehr möglich sei. Als Grund gibt das Amt den massiven Befall des Eschenbastkäfers an.

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer betont, dass die Arbeiten von einem Sachverständigenbüro für Artenschutz begleitet werden, um eine Gefährdung geschützter Arten auszuschließen. Wenn möglich würden Bäume außerdem als Totholz belassen, das diene zur Erhaltung des Lebensraums für Tiere.

Auch der Stadtwald ist betroffen

Andere betroffene Grünanlagen sind den Angaben nach der Park der Freundschaft (Etzoldsche Sandgrube) mit 40 Fällungen und die Grünanlage Wasserschloss Leutzsch (12 Fällungen). Auch am Spielplatz „Zur alten Bäckerei“ in Großzschocher sollen über ein Dutzend Bäume entfernt werden.

Der Stadt zufolge werden auch in diversen Straßen Maßnahmen zur Verkehrssicherung ergriffen, dort soll es ebenfalls zu Arbeiten an Bäumen kommen. Dazu zählen etwa der Goerdelerring, die Lützner Straße, die William-Zipperer-Straße und die Erich-Zeigner-Allee. Davon abgesehen seien auch Baumpflege- und Fällarbeiten im Stadtwald erforderlich.

Von LVZ/flo