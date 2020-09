Stadt Leipzig markiert 13 Fahrradstraßen

Leipzig

Bei der Fahrradtour mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ( ADFC) vor gut zwei Wochen hatte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) es zugesagt: Nun sind die ersten Fahrradstraßen markiert. Piktogramme mit stilisiertem Fahrrad und großem Schriftzug zeigen den Nutzern an, dass sie über eine Fahrradstraße rollen. „Die Piktogramme auf der Fahrbahn machen auf den ersten Blick den Bereich kenntlich, in dem von normalen Straßen abweichende Regelungen zu Gunsten des Radverkehrs gelten“, erklärt der Radverkehrsbeauftragte Christoph Waack.

Markiert sind Radstraßen am Deutschen Platz, auf der Alten Messe sowie in der Schillerstraße. Bis Ende Oktober soll es insgesamt 41 Symbole auf den bislang 13 bestehenden Fahrradstraßen geben – je nach Witterung wird nach und nach markiert. Ausgenommen bleibt vorerst nur die Beethovenstraße. Dort liegt ein Widerspruchsverfahren gegen die Anordnung einer Fahrradstraße vor, dessen Ergebnis die Stadtverwaltung zunächst abwarten will.

Was bedeuten Fahrradstraßen ?

Diese sind dem Radverkehr vorbehalten. Ausnahmen für andere Verkehrsteilnehmer werden mit entsprechenden Zusatzschildern angezeigt. Solche Ausnahmen – mitunter auch nur in eine Fahrtrichtung – werden oft für Anlieger oder den Lieferverkehr gewährt, damit die Grundstücke mit Kraftfahrzeugen erreichbar bleiben. Auch das Parken in diesen Straßen ist weiterhin möglich. Radfahrer dürfen in Fahrradstraßen jederzeit nebeneinander fahren und geben das Tempo vor. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde dürfen Autofahrer nur dann ausschöpfen, wenn Radfahrer dadurch nicht behindert oder gefährdet werden. Auf den Radstraßen gilt – sofern nicht anders angeordnet – rechts vor links.

