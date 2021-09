Leipzig

In den Leipziger Milieuschutzgebieten will die Stadt bald Vorkaufsrechte für Grundstücke ausüben. Allerdings soll dabei im Regelfall nicht die Kommune selbst als Erwerber auftreten, sondern ein Pool aus zwölf Interessenten genutzt werden. Dazu gehören auch bekannte Leipziger Immobilienfirmen, geht jetzt aus einem internen Rathaus-Papier hervor.

Auf eine öffentliche Ausschreibung im vergangenen Herbst hätten sich diese zwölf Interessenten beworben, so das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung (AWS). Man wolle mit allen Bewerbern Rahmenverträge für die Übertragung von Vorkaufsrechten abschließen. Diese könne die Kommune auch zugunsten Dritter ausüben, wenn sich Eigentümer in den sechs Leipziger Milieuschutzgebieten nicht in der Lage sehen, ihre Häuser gemäß der Ziele der dort geltenden, sozialen Erhaltungssatzungen zu sanieren. Dazu gehören beispielsweise ein Verzicht auf Luxussanierungen und ein Umwandlungsverbot von Miet- zu Eigentumswohnungen.

Fünf Genossenschaften und die LWB dabei

Vorgeblich aus Datenschutzgründen wollte das AWS die Namen der Bewerber nicht veröffentlichen. Nach LVZ-Informationen gehören dazu fünf Genossenschaften (Kontakt, Baugenossenschaft, Lipsia, Unitas, SoWo Leipzig), der kommunale Großvermieter LWB, der Verein Haus- und WagenRat sowie eine Familie aus Markkleeberg. Die restlichen vier Kandidaten lassen sich bekannten Leipziger Immobilienfirmen zuordnen. Dabei handelt es sich um die GRK Immobilien GmbH sowie um drei Bewerbungen aus dem Bereich des Projektentwicklers Hildebrand&Partner.

GRK-Chef Steffen Göpel erklärte auf Nachfrage, die privaten Unternehmen würden ihr Engagement in dem Bereich gern „als Zeichen guten Willens“ verstanden wissen. Er persönlich glaube zwar nicht, dass sein Unternehmen auch nur ein einziges Grundstück über die Vorkaufsrechte erhalten wird. „Doch natürlich sind wir bereit, auch Anliegen der Stadt zu unterstützen, wenn wir das können.“

Für Prüfung bleiben stets nur drei Monate

Wie berichtet, arbeiten die genannten Privatunternehmen, viele Genossenschaften und die LWB auch im „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ mit, welches OBM Burkhard Jung (SPD) Anfang 2020 ins Leben gerufen hatte. Konkrete Vereinbarungen aus diesem Bündnis sind bisher aber nicht bekannt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das AWS betonte, im konkreten Fall könne sich auch jeder anderer Interessent um die Nutzung eines Vorkaufsrechts in den Satzungsgebieten bewerben. Jedoch habe die Stadt gemäß Baugesetzbuch für die Prüfung stets nur drei Monate Zeit. Durch die Rahmenverträge solle der Ablauf beschleunigt werden. Wenn niemand das Grundstück haben will, werde die Stadt unter Umständen selbst als Käufer auftreten. Dafür würden vier Millionen Euro pro Jahr im Haushalt reserviert.

Von Jens Rometsch