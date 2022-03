Leipzig

Die Stadt Leipzig hat am Dienstag einen allgemeinen Aufruf gestartet, ihr freie Wohnungen oder Häuser für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu melden. Das Liegenschaftsamt suche Wohngebäude oder andere Objekte, die für diesen Zweck geeignet sind, teilte das Rathaus mit. Infrage kämen Angebote sowohl zum Kauf als auch zur Miete, sowohl möbliert als auch unmöbliert. Eigentümer derartiger Immobilien werden gebeten, sich über die E-Mail-Adresse ukraine-unterkunft@leipzig.de direkt an das Liegenschaftsamt zu wenden. Sie sollten eine kurze Objektbeschreibung beifügen sowie Angaben zur Verfügbarkeit und Ausstattung machen.

Sozialamt sucht „kostenangemessene“ Wohnungen

Darüber hinaus sucht das Leipziger Sozialamt Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge. Diese sollten möglichst über ein bis vier Wohnräume verfügen, preisgünstig und – wenn möglich – kostenangemessen sein. Kostenangemessen bedeute dabei, dass die Bruttokaltmiete innerhalb der Grenzen der sogenannten Kosten der Unterkunft (KdU) liegt. Den KdU-Betrag erhalten auch Langzeitarbeitslose und andere Bezieher von Transferleistungen als Mietkosten erstattet.

Wohnungen, die oberhalb der KdU-Richtwerte liegen, können aber ebenfalls mitgeteilt werden, so das Sozialamt weiter. Sie würden dann auf Vermietbarkeit geprüft. Entsprechende Angebote sind bitte per Mail an soziale.wohnhilfen@leipzig.de zu richten. Die KdU-Richtwerte wurden zuletzt zum 1. August 2021 angepasst und betragen beispielsweise 314,07 Euro (Kaltmiete plus Nebenkosten, aber ohne Heizung) für eine 45-Quadratmeter-Wohnung in Leipzig. Alle Werte im Detail finden sich unter diesem Link.

Kurzfristige Unterbringungsangebote wie beispielsweise Einzelschlafplätze, WG-Zimmer oder Untervermietungen sind von dem aktuellen Aufruf nicht umfasst. Die Stadt Leipzig empfiehlt, sich diesbezüglich an die Kontaktstelle Wohnen des Zusammen e.V. in der Georg-Schwarz-Straße 19 zu wenden oder das Angebot unter www.unterkunft-ukraine.de einzustellen.

Von Jens Rometsch