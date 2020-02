Stadt Leipzig übernimmt Robert-Koch-Park

Leipzig

Es ist ein Mammut-Projekt, für das am Mittwoch der erste Pflock eingeschlagen wurde. Der riesige Robert-Koch-Park im Osten Grünaus soll zu einem Freizeit- und Bildungszentrum für Leipzigs größten Stadtteil werden. Acht leere Gebäude – darunter die prachtvolle Villa Sack – erhalten bald neue Nutzungen, versicherten die Beteiligten.

Mietvertrag für zunächst drei Gebäude

Ulrike Bernard vom Verein Haus Steinstraße war bei dem Pressetermin besonders ausgelassen. Wie berichtet, hatten die Mitarbeiter dieses soziokulturellen Zentrums aus der Südvorstadt schon 2017 die Idee geboren, nach Grünau umzuziehen. Nun konnte die Vereinschefin den Mietvertrag für drei Gebäude im Robert-Koch-Park unterschreiben.

Das Haus 4 wurde nun vom Verein Haus Steinstraße übernommen. Quelle: Jens Rometsch

Im schmucken Haus 4, wo zuletzt eine Einkaufsgemeinschaft kommunaler Krankenhäuser einquartiert war, soll es bald eine Familienküche und offene Bildungsangebote geben. Hingegen wird es noch bis 2022 dauern, bevor der Verein auch die Häuser 5 und 6 (historische Chefarzt-Villa und ein Kutscherhaus) zu neuem Leben erwecken kann. Darin sind ein soziokulturelles Zentrum samt Mehrgenerationenhaus und ein Bürgercafé vorgesehen, erläuterte Bernard. 3,5 Millionen Euro koste die für 2021 fest geplante Sanierung, berichtete sie.

Etliche Partner von Inspirata bis HTWK

„Wir werden hier nicht wie ein Ufo landen, sondern weiter alles gemeinsam mit den Bürgern vor Ort entwickeln“, betonte Bernard. Ziel sei, mit vielen Partnern „ Grünau aus diversen Problemlagen zu ziehen“. Mitziehen wollten dabei auch die Vereine Inspirata und Zukunftswerkstatt Leipzig, die gemeinnützigen Firmen Inab-Bildungsstätten, das Berufsbildungswerk (BBW) sowie Denkmalsozial. Kooperationen mit der Musikschule, Volkshochschule, Stadtbibliothek, Caritas und vielen Akteuren des Quartiers seien angeschoben. Auch Architekten, Ingenieure sowie die Hochschule HTWK unterstützten das Projekt.

Im früheren Kutscherhaus soll ein Bürgercafé entstehen. Quelle: Jens Rometsch

Geschäftsführerin Iris Minde versicherte, dem Klinikum St. Georg sei die Trennung von dem 15 Hektar großen Park (entstanden 1910 bis 1913) nicht leicht gefallen. „Ich habe lange mit den Erben der Familie Sack gesprochen. Gleichzeitig muss man aber eingestehen, dass die denkmalgeschützten Villen nur bedingt oder gar nicht zur medizinischen Nutzung geeignet sind.“ Durch die neuen Nutzer werde der Park für die Bevölkerung zugänglicher. Als ersten Schritt dazu habe das Klinikum schon die Anbindung durch den Quartiersbus Grünolino unterstützt. Das moderne Klinikum (Haus 8) auf dem Gelände behalte das St. Georg aber in jedem Falle.

Brücke über S-Bahn-Trasse geplant

Ein in den letzten zwölf Monaten mit Hilfe etlicher Ämter erstelltes Zukunftskonzept sehe auch den Bau einer Brücke über die S-Bahn-Trasse im Norden vor. So entstehe eine direkte Verbindung zu den Wohngebieten an der Alten Salzstraße, zum Theatrium und der Skaterhalle Heizhaus, hieß es weiter.

Die historische Chefarzt-Villa wird zum soziokulturellen Zentrum. Quelle: Jens Rometsch

Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) kündigte an, dass die Stadt Leipzig im April 2020 den Großteil des Parks samt Gebäuden vom St. Georg übernehmen wird. Im Haus 2 öffne danach ein Stützpunkt zur Parkpflege. „ Grünau ist ein völlig unterschätzter Stadtteil, den wir mit diesem tollen Projekt weiter stärken wollen“, sagte er. Keineswegs würden dadurch die Pläne für ein Bildungszentrum an der Stuttgarter Allee hinten angestellt, sondern nun schrittweise ein zusätzlicher Magnet geschaffen, so Jung.

15 Millionen Euro für die Villa Sack

Zum langfristigen Betrieb sei die Gründung einer Stiftung geplant, ergänzte Bernard. Im größten Ensemble (Haus 10) richte der VKKJ betreute Wohngruppen zur Aufnahme von Säuglingen und Kindern ein. Im Bootshaus sei ein Schülerclub geplant, in der Villa Sack unter anderem Holz- und Mettalwerkstätten, naturwissenschaftliche und musische Angebote, eine Weiterbildungsakademie. Zuvor müsse die schlossähnliche Villa aber ebenfalls saniert werden. Geschätzte Kosten: 15 Millionen Euro. „Ein Großteil der Summe könnte aus dem Förderprogramm Soziale Stadt fließen.“

