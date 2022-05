Stadt Leipzig verschenkt Frühblüher

Leipzig

Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht und Goldlack in den innerstädtischen Beeten noch zu gut, um sie zu entsorgen. Aber die Frühjahrsbepflanzung muss raus, weil ab dem 16. Mai die Sommerblumen in den Beeten Platz finden müssen. Deswegen verschenkt die Stadt Leipzig zum Wochenanfang wieder Frühblüher an die Leipzigerinnen und Leipziger.

„Die Frühblüher länger in den Beeten zu lassen, ist nicht möglich. Aber wir freuen uns, wenn die aktuell noch blühenden Frühlingsblumen bei den Leipzigerinnen und Leipzigern ein zweites Zuhause bekommen“, erklärt Elke Franz, Kaufmännische Betriebsleiterin der Stadtreinigung Leipzig. „Beim Beginn der Sommerblumenpflanzung sind wir an die Liefertermine der beauftragten Gärtnereien gebunden.“ Dadurch haben alle Leipzigerinnen und Leipziger die Chance auf kostenlose Blumen.

Am Dienstag von 12 bis 14 Uhr werden die Blumen am Bürgermeister-Müller-Denkmal gegenüber dem Hauptbahnhof abgegeben, am Mittwoch zur selben Zeit am Mendebrunnen auf dem Augustusplatz. Bitte Verpackungsmaterial mitbringen!

Von LVZ