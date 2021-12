Leipzig

Alle Jahre wieder – das Marktamt verschenkt am Dienstag die Weihnachtsbäume, die in den letzten Wochen Plätze und Fußgängerzonen der Innenstadt geschmückt haben.

„Ab Dienstag, 21. Dezember, 14 Uhr, können die Bäume ganz legal mit nach Hause genommen werden“, teilte das Amt am Montag mit. Dafür würden zwei Sammelplätze am Augustusplatz und in der Grimmaischen Straße eingerichtet. „Mehr als 700 Bäumen soll damit noch eine zweite Nutzung ermöglicht werden“, so das Amt, das darauf hinweist, bei der Abholung bitte die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

In „gutem Zustand“

Die allermeisten Nadelbäume seien noch in einem guten Zustand. Für die Qualität könne aber nach fünf Wochen im Freien ohne Pflege keine Garantie übernommen werden, erklärte das Amt. Reservierungen würden nicht angenommen und es werde auch gebeten, von entsprechenden Anfragen abzusehen.

Mehrere Bäume seien bereits im Vorfeld an die städtische Kinder- und Jugendhilfe für Ihre Projekte weitergegeben worden. Alle Bäume, die keine „zweite Chance“ an den Feiertagen bekommen, würden als Bio-Masse entsorgt.

Keine Selbstbedienung

„Wichtig: Die Bäume dürfen nicht selbstständig aus den Dekorationen herausgenommen werden“, warnt das Amt. Und es weist ausdrücklich darauf hin, „dass Baumständer und sonstige Licht- und Dekorationselemente nicht mitgenommen werden dürfen.“ Dies würde als Diebstahl erfasst und strafrechtlich verfolgt werden.

Der Abbau der Weihnachtsdeko begann am Montag. „Nur die große Tanne auf dem Markt bleibt voll geschmückt und beleuchtet über Silvester stehen“, so das Marktamt. Die Tannen werde erst in der ersten Januarwoche abgeschmückt und dann erneut „gefällt“.

Von lvz