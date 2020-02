Stadt Leipzig will Elektroauto-Flotte mehr als verdoppeln

Leipzig

Die Leipziger Stadtverwaltung stockt ihre Elektroauto-Flotte auf. Insgesamt 46 neue Stromer sollen mit Fördermitteln des Bundesverkehrsministeriums angeschafft werden. Der kommunale Fuhrpark würde sich damit mehr als verdoppeln. Derzeit sind nach Stadtangaben 27 elektrische Fahrzeuge im Einsatz, vorwiegend für das Ordnungsamt.

Bei den neuen E-Mobilen handele es sich um Modelle des im Leipziger BMW-Werk gebauten Stromers i3, um Nissan Leaf und e-NV200 sowie Klein-Lkw des Herstellers Dong Feng aus China, teilte das Rathaus auf LVZ-Anfrage mit. Bestimmt sind die neuen Wagen für das Ordnungsamt, das Amt für Stadtgrün und Gewässer, das Verkehrs- und Tiefbauamt, das Veterinäramt, das Sportamt sowie Hauptamt. Bislang hat die Stadt ausschließlich BMW i3 – unter anderem für den Stadtordnungsdienst – und Mitsubishi iMIEV im Einsatz.

Stadt will künftig nur noch Elektroautos anschaffen

Die ersten beiden Fahrzeuge seien bereits ausgeliefert worden, teilte das Hauptamt am Montag mit. Zur Höhe der Kaufsumme wollte sich eine Stadtsprecherin aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht äußern. Es dürfte sich um eine niedrige einstellige Millionensumme handeln. Vom Bundesverkehrsministerium wird die Anschaffung mit knapp 1,5 Millionen Euro gefördert. Zwei entsprechende Bescheide würden am Dienstag erwartet.

Unter anderem werden E-Autos vom Typ Nissan Leaf angeschafft.. Quelle: Nissan

Die Stadt hatte sich nach der Ausrufung des Klimanotstandes im vergangenen Oktober auf die Fahnen geschrieben, künftig keine Fahrzeuge mit konventionellem Verbrennungsmotor mehr anzuschaffen. Aus Gründen des Klimaschutzes werden bereits seit längerer Zeit verstärkt E-Fahrzeuge eingesetzt. Auch die kommunale Leipziger Gruppe, zu denen die Verkehrsbetriebe ( LVB) und die Wasserwerke gehören, setzt auf Elektroautos.

Bürgermeister Hörning hofft auf Nachahmer

„Das ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Erreichung der städtischen Klimaziele“, betonte Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning ( SPD) in einer Mitteilung am Montag. „Ich hoffe, dass viele in Leipzig den gleichen Weg gehen und in Zukunft verstärkt auf Elektromobilität setzen.“ Nach den bisherigen Erfahrungen habe sich gezeigt, dass Elektroautos gerade im städtischen Verkehr eine ernsthafte Alternative mit geringen Folgekosten insbesondere für Unterhalt und Betrieb darstellten, so Hörning.

Von Robert Nößler