1,75 Millionen Euro will die Stadt Leipzig für ein Mini-Grundstück gegenüber vom Simsonplatz bezahlen. Aktuell wird die 690 Quadratmeter große Fläche an der Ecke Straße des 17. Juni/Harkortstraße als Parkplatz von „Teilauto“ genutzt. Das Car-Sharing-Unternehmen hat die Brache jedoch nur von einem privaten Eigentümer aus Leipzig gepachtet.

Erst vergangene Woche gab es einige Diskussionen, weil die Stadt Leipzig einen Parkplatz am Connewitzer Kreuz ersteigert hatte. Für die 940 Quadratmeter umfassende „Connewitzer Spitze“ legte die Kommune 800.000 Euro auf den Tisch, was umgerechnet 851 Euro pro Quadratmeter bedeutet.

Wertvolles Bauland am Bundesverwaltungsgericht

Bei dem Grundstück am Simsonplatz hat das Liegenschaftsamt einen mehr als dreimal so hohen Preis ausgehandelt: 2536 Euro pro Quadratmeter. Anders als in Connewitz, wo gemäß einem Stadtratsbeschluss eine Grünanlage vorgesehen ist, handelt es sich hier jedoch um wertvolles Bauland in City-Nähe.

Die Stadt Leipzig will ein Grundstück gegenüber vom Simsonplatz für 1,75 Millionen Euro kaufen. Gemäß der historischen Blockrandbebauung soll dort ein großes Häuserensemble für „eine hochwertige gewerbliche Nutzung“ entstehen. Quelle: Jens Rometsch

Für die Kommune sei der Kauf auch deshalb sinnvoll, weil sie bereits ringsum fünf weitere Flächen besitzt, heißt es in einer Vorlage des Liegenschaftsamtes. Diese Flächen mit insgesamt 2010 Quadratmetern sind ebenfalls noch unbebaut. „Mit den direkt angrenzenden Grundstücken der Stadt Leipzig kann der vollständige Lückenschluss zu den angrenzenden Bestandsgebäuden in Form einer Blockrandbebauung in den Grenzen der historischen Gebäudestruktur erfolgen“, heißt es in der Vorlage. Nur das bringe eine „städtebaulich vernünftige Lösung“.

Der Stadt Leipzig gehören bereits mehrere angrenzende Flächen (in dieser Karte rot markiert). Wenn die 690 Quadratmeter an der Ecke Harkortstraße/Straße des 17. Juni noch dazukommen, könnte in dem Bereich ein großer Neubau entstehen. Quelle: Stadt Leipzig

Durch die Lage im Zentrum Süd sei das Areal für verschiedene Ziele der Stadt bestens geeignet. „Perspektivisch wird eine hochwertige gewerbliche Nutzung verfolgt.“ Büroräume zur Förderung junger Firmen seien ebenso vorstellbar wie „weitere Ansiedlungen von öffentlichen Institutionen des Rechts oder der Wissenschaft“ – schließlich steht das Bundesverwaltungsgericht fast gegenüber. Auch ein gemischte Nutzung „von Wohnen, sozialer Infrastruktur und Gewerbe“ komme in Frage.

Stadträte verlangen mehr Informationen

Dem Grundstücksverkehrsauschuss des Stadtrates waren diese Formulierungen zur Perspektive aber noch etwas zu schwammig. Deshalb vertagte er Anfang dieser Woche die Entscheidung über den Ankauf auf eine zweite Lesung Ende Mai.

Von Jens Rometsch