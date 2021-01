Stadt Leipzig will Homeoffice ausbauen

Leipzig

Im Rathaus wird an einem Ausbau von Homeoffice-Modellen gearbeitet. Zuletzt wurden aus einem Sonderbudget zur Bewältigung der Corona-Pandemie rund sechs Millionen Euro investiert – unter anderem in Tablets, Mobiltelefone, Konferenztechnik sowie in Schutzvorkehrungen wie Spuckschutzwände, Mund-Nasen-Schutz, Desinfektionsmittel oder Covid-19-Tests. Das geht aus einem aktuellen Verwaltungspapier hervor. Eine „Dienstvereinbarung zur Regelung von Home-Office und mobiler Arbeit in der Stadtverwaltung als pandemieunabhängige Dauerregelung“ ist in Arbeit und soll bis Ende des ersten Quartals in Kraft treten. Aktuell laufen dazu Gespräche mit dem Personalrat.

Dienstplan-Änderungen und bezahlte Freistellungen als weitere Elemente

Es gehe aber nicht nur um die Erweiterung von Homeoffice, sondern auch darum, die Verwaltungsbereiche fitter und sicherer zu machen, in denen Heimarbeit nicht oder nur schwer machbar ist, wie Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning ( SPD) erklärt. Dabei spielen Änderungen in Dienstplänen eine Rolle oder auch die bezahlte Freistellung von Kita-Personal – letztere wurde aktuell für 376 Mitarbeiterinnen entschieden.

Nicht alle städtischen Arbeitsplätze sind Homeoffice-fähig

Wie berichtet, hatte die Verwaltung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion mitgeteilt, dass vom 19. Oktober bis 31. Dezember nur 704 von 8459 Mitarbeitern der Stadt im Homeoffice tätig waren – weniger als während der ersten Corona-Welle im Frühjahr. Bürgermeister Hörning wies aber gegenüber der LVZ darauf hin, dass die Zahlen „nicht die reale Homeoffice-Situation“ darstellen würden, da es noch kein verbindliches Meldesystem gebe. Zudem seien nur rund 3600 der städtischen Arbeitsplätze Homeoffice-fähig.

