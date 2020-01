Leipzig

Die Stadt Leipzig lässt acht abgestorbene Bäume in der Lenné-Anlage am Wilhelm-Leuschner-Platz fällen. Dadurch soll verhindert werden, dass Passanten und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Wie das Amt für Stadtgrün und Gewässer am Freitag mitteilte, seien die Pflanzen nicht mehr bruch- beziehungsweise standsicher.

Grund für das Absterben ist demnach die extreme Trockenheit des vergangenen Sommers. Insgesamt seien sieben Bergahorne von der Rußrindenkrankheit befallen. Auch eine „große, raumprägende Buche“ sei abgestorben.

Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag. Dabei könne es zu Beeinträchtigungen kommen. Zudem sollen für die gefällten Bäume später neue gepflanzt werden. Wann das möglich ist, blieb zunächst unklar.

Von jhz