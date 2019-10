„Stadt für alle“ fordert mehr politisches Engagement vom Mieterverein

Leipzig

Ungewöhnlich viel junges Publikum erschien am Montagabend zur Jahreshauptversammlung des Mietervereins Leipzig (MVL) am Sitz in der Hans-Poeche-Straße. Zuvor hatte das Netzwerk „ Leipzig – Stadt für alle“ einen Aufruf verbreitet, laut dem sich der Mieterverein mit seinen rund 20 000 Mitgliedern stärker politisch engagieren solle.

Mehr politische Initiative gefordert

„Wir sehen nicht, dass sich der MVL energisch für eine soziale Wohnungs- und Mietenpolitik einsetzt“, erklärte Netzwerk-Sprecher Tobias Bernet. Nach seinen Angaben wurde der Aufruf auch vom Studentenrat der Uni, dem Sportverein Roter Stern, dem Aktionsbündnis Wohnen und weiteren Initiativen mitgetragen. Bei allen Erfolgen seiner Arbeit müsse sich der Leipziger Mieterverein stärker auf eine neue, verschärfte Situation am Wohnungsmarkt einstellen: „weg von reinen Beratungsleistungen hin zur politischen Initiative“, so Bernet. Er appellierte an die Leipziger: „Alle rein in den Mieterverein!“ In der nicht-öffentlichen Versammlung konnten Vertreter von „Stadt für alle“ dann ihre Anliegen, Kritik und Ideen vortragen. Dazu gehörte beispielsweise der Wunsch, in den geplanten Leipziger Milieuschutzgebieten kostenlose Beratungen anzubieten – auch Erstberatungen für Nichtmitglieder oder Wohngruppen.

Zwei weitere Beisitzer gewählt

Zugleich wählte der Mieterverein seinen Vorstand für die nächsten vier Jahre. Zur Chefin wurde wieder Anke Matejka gekürt. Statt zwei gibt es künftig vier Beisitzer. Hinzu kamen hier Architektin Norma Brecht vom Bündnis „Stadt für alle“ sowie der Linken-Stadtrat Mathias Weber, der bei der Kontaktstelle Wohnen arbeitet.

Matejka sagte im Anschluss: „Wir sind auf jeden Fall gesprächsbereit.“ Wenn sich das Netzwerk bereits im Vorfeld mal gemeldet hätte, wären einige Dinge aber eher klarzustellen gewesen. So dürfe ein Mieterverein keine Rechtsberatungen für Nichtmitglieder anbieten, weil das gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstoßen würde. Vorträge zu Sachthemen seien erlaubt und oft geübte Praxis des MVL.

Von Jens Rometsch