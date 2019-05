Leipzig

Starker Verkehr, Luft- und Lärmbelastung, schwindende Wohnqualität, Leerstand sowie der Verfall der Gründerzeitbebauung - die Probleme um die Georg-Schumann-Straße stehen exemplarisch für die Hauptverkehrsachsen der Stadt. Seit 2010 setzt sich die Städtebauförderung gegen diese Probleme ein. Bis 2018 flossen so insgesamt 17,5 Millionen Euro in die Entwicklung der Magistrale. Die bisherige aber auch künftige Entwicklung der Georg-Schumann-Straße steht am 11. Mai in Leipzig wieder im Vordergrund des bundesweiten Aktionstags für Städtebauförderung.

Zentraler Anlaufpunkt des Aktionstags wird der Huygensplatz, wie das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung mitteilte. Um 14 Uhr wird Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau den Tag dort eröffnen. Vereine und Akteure wollen sich vor Ort vorstellen und zeigen, welche Projekte seit 2010 gemeinsam mit den Anwohnern bereits umgesetzt wurden.

Fokus auf Anger-Crottendorf

Auch der Parkbogen-Ost wird für den Aktionstag erlebbar gemacht. Der Fokus wird in diesem Jahr in Anger-Crottendorf liegen. Dafür steht ab 10 Uhr eine Ausstellung in der Alten Feuerwache für Besucher offen. Das Amt informiert dann auch über den laufenden Wettbewerb zur Gestaltung des Sellerhäuser Bogens zwischen Eisenbahnstraße und der Anger-Crottendorfer-Bahnschneise.

Im Clara-Zetkin-Park soll sich am 11. Mai alles um Artenvielfalt drehen. Zwischen 10 und 15 Uhr wird dort mit verschiedenen Aktionen vermittelt, was jeder für Artenvielfalt tun kann. Am Morgen beginnt der Tag dort zum Beispiel mit einer Singvogel-Exkursion. Treff ist das Bassin auf der Anton-Bruckner-Allee.

